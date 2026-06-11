에어컨 실외기 ‘방 안’에 설치한 남성 화제…왜 그랬냐 묻자 나온 황당 답변

세줄 요약 인도에서 한 남성이 에어컨 실외기를 방 안에 설치해 냉방이 전혀 되지 않는 황당한 일을 벌였다. 그는 실외기를 밖에 두면 먼지가 쌓일까 걱정돼 실내로 들였다고 설명했다. 사연은 SNS에 퍼지며 누리꾼들의 웃음을 샀다. 실외기 실내 설치로 냉방 실패

먼지 걱정 이유로 들여놓은 해프닝

SNS 확산하며 누리꾼들 폭소

이미지 확대 에어컨 실외기가 실내에 설치된 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 에어컨 실외기가 실내에 설치된 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처

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인도의 한 남성이 에어컨 실외기를 실내에 설치하는 황당한 실수를 저질러 소셜미디어(SNS)에서 화제다. 먼지가 쌓일까 봐 실외기를 집 안에 들여놨다는 게 이 남성의 설명이다.10일(현지시간) 뉴스18 등 외신에 따르면 최근 SNS에는 에어컨을 설치하고도 방이 전혀 시원해지지 않는다며 도움을 구한 한 남성의 사연이 올라와 누리꾼들의 눈길을 끌었다.사연을 올린 작성자는 친구인 이 남성이 3만 5000루피(약 56만원)를 들여 에어컨을 구매했지만 냉방 효과가 전혀 없다고 토로하자, 상황을 파악하기 위해 사진을 보내달라고 요청했다.사진을 확인한 작성자는 곧바로 웃음을 터뜨릴 수밖에 없었다.공개된 사진에는 실내기가 정상적으로 설치돼 있었다. 특이한 게 있다면 방 안 한쪽 벽면에 실외기가 실내기와 나란히 배치됐다는 점이었다.실외기를 실내에 둔 이유를 묻자 이 남성은 “실외기를 밖에 설치하면 먼지가 쌓일 것 같아 실내로 들여왔다”고 답했다.작성자는 “실외기는 실내의 뜨거운 열기를 밖으로 배출하는 역할을 하는데 이 친구는 그 열기를 고스란히 방 안에 가두고 있었던 것”이라며 황당함을 감추지 못했다.이 사연이 SNS를 통해 퍼지자 누리꾼들의 댓글이 쏟아졌다.이들은 “에어컨이 아니라 온풍기를 산 셈”, “에어컨으로 열역학 법칙에 도전장을 내민 수준”, “여름과 겨울을 한 방에 불러온 격” 등의 반응을 보였다.