英, 이민자 범죄에 폭발… ‘반이민 폭력시위’ 확산

수단인 흉기난동에 분노

이미지 확대 이민자의 흉기 범죄에 항의하는 반이민 시위가 폭력 사태로 격화하며 9일(현지시간) 북아일랜드 벨파스트 거리에서 버스가 불에 타고 있다.

벨파스트 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이민자의 흉기 범죄에 항의하는 반이민 시위가 폭력 사태로 격화하며 9일(현지시간) 북아일랜드 벨파스트 거리에서 버스가 불에 타고 있다.

벨파스트 AP 연합뉴스

세줄 요약 영국 북아일랜드 벨파스트에서 수단 출신 이민자의 흉기 범죄를 계기로 반이민 시위가 확산됐다. 극우단체가 SNS에 영상을 퍼뜨리며 시위를 부추겼고, 버스와 경찰차, 주택 등에 불이 붙고 폭행도 이어졌다. 경찰은 장갑차와 헬리콥터를 투입했다. 수단 출신 이민자 흉기 범죄로 반이민 시위 확산

극우단체 SNS 공유로 방화·폭행 등 폭력 번짐

경찰 장갑차·헬기 투입, 테러 연관성은 부인

2026-06-11 14면

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영국 북아일랜드 벨파스트 거리에서 수단 출신 이민자가 벌인 흉기 범죄를 계기로 반이민 시위가 벌어져 건물과 차량이 불타고 도로가 봉쇄됐다고 9일(현지시간) 텔레그래프·BBC 등이 보도했다.이번 시위는 현지 경찰이 전날 수단 국적 남성을 살인미수, 흉기 소지, 살해 협박 등 혐의로 기소했다고 발표하며 격화됐다. 수단 국적 30세 흑인 남성은 40대 백인 남성에게 흉기로 중상을 입혔다.사건 발생 1시간 만에 극우단체들이 소셜미디어(SNS)에 범행 영상을 공유하며 반이민 시위를 촉구했고, 대규모 시위가 영국 전역으로 확산했다. 버스, 경찰차, 주택, 이민자 상점 등에 불을 지르고 행인을 폭행하는 등 폭력 시위로 번지자 북아일랜드경찰(PSNI)은 장갑차와 헬리콥터를 동원했다.PSNI는 해당 사건에서 테러 연관성을 입증할 증거는 없다며 시위와 관련해 북아일랜드 전역에 경찰력을 증강 배치할 것이라 밝혔다. 존 부처 북아일랜드경찰청장은 “어젯밤의 살인미수 사건으로 공포와 분노 등 다양한 감정에 휩싸일 것을 이해한다”면서도 “온라인에서 증오와 폭력을 선동하는 목소리에 속지 말라”며 시민들에게 진정해 달라고 호소했다.이번 사건은 지난주 백인 대학생이 시크교도에 의해 살해된 사건에 항의하는 시위가 폭력 충돌로 번지며 반이민 정서가 고조된 가운데 벌어졌다. 우익 성향 영국개혁당은 당시 사건에 대해 “내무부가 영국에 해를 끼치는 사람들까지 체류 허가를 남발한다”고 ‘백인 역차별’을 주장하며 극우 지지자들을 선동했다. 영국개혁당은 최근 지방선거에서 큰 승리를 거두며 반이민 정서를 적극 활용하고 있다.