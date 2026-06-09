시진핑 환영 북한 공연에 판다곰…딸 주애는 안 보여

북한 ‘가장 귀한 손님’으로 시진핑 중국 주석 맞이

문 대통령 묵은 백화원 대신 금수산 영빈관서 영접

이미지 확대 8일 북한 평양체육관에서 시진핑 중국 국가주석 부부와 김정은 북한 국무위원장 부부가 예술 공연을 관람하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 8일 북한 평양체육관에서 시진핑 중국 국가주석 부부와 김정은 북한 국무위원장 부부가 예술 공연을 관람하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 8일 북한 평양체육관에서 열린 시진핑 중국 국가주석 환영 공연. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 8일 북한 평양체육관에서 열린 시진핑 중국 국가주석 환영 공연. 소셜미디어 캡처

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 2일 현지시간 오후 4시 중국 수도 베이징에 도착했다고 조선중앙통신이 보도했다. 통신이 공개한 사진에 따르면 김 위원장의 딸 주애(붉은 원), 조용원·김덕훈 당 비서, 최선희 외무상 등이 동행했다. 2025.9.2 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장이 2일 현지시간 오후 4시 중국 수도 베이징에 도착했다고 조선중앙통신이 보도했다. 통신이 공개한 사진에 따르면 김 위원장의 딸 주애(붉은 원), 조용원·김덕훈 당 비서, 최선희 외무상 등이 동행했다. 2025.9.2 서울신문DB

세줄 요약 북한은 1박 2일 일정으로 방북한 시진핑 중국 국가주석을 ‘가장 귀한 손님’으로 부르며 정상회담, 만찬, 예술공연으로 극진히 예우했다. 공연에는 중국 노래와 판다곰 의상이 등장했지만, 관심을 모은 김정은 딸 주애의 모습은 확인되지 않았다. 시진핑 방북 맞아 북한, 정상회담·만찬·공연 예우

공연에 중국 노래와 판다곰 등장, 주애는 미확인

김정은, 하나의 중국 원칙 지지 재확인

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북한은 8일부터 1박 2일 일정으로 방문한 시진핑 중국 국가주석을 ‘가장 귀한 손님’으로 부르며 극진하게 예우했다.북한 조선중앙통신은 9일 김정은 국무위원장이 “평양의 거리마다 펼쳐진 환영의 일파는 습근평(시진핑) 동지에 대한 우의와 형제의 정, 조중(북중)친선의 위력을 뚜렷이 중시해주고 있다”고 말했다고 전했다.금수산 영빈관에서 열린 정상회담 이후 북중은 평양 시내 목란관에서 저녁 연회를 가졌으며 평양체육관에서 예술 공연도 관람했다.시 주석이 묵은 금수산 영빈관은 2019년 그의 첫 국빈 방문에 맞춰 건립된 건물로 문재인 전 대통령 등은 방북 당시 백화원 영빈관에서 묵었다.이날 오후 9시쯤 시 주석 부부와 김 위원장 부부가 체육관 연단에 함께 오르자 관객 전원과 출연진, 스태프가 열렬한 박수와 환호를 보냈다고 중국 관영 신화통신은 전했다.북한 가수들은 중국 유명 가곡인 ‘사랑해 중국’과 함께 ‘사랑하는 나의 중화’, ‘가창 조국’, ‘나와 나의 조국’, ‘모리화’, ‘행복은 하늘에서 떨어지지 않는다’ 등의 노래를 불렀다.공연은 북중 우호를 강조하는 ‘조중 친선은 영원하리라’를 부르며 막을 내렸다.통신은 “평양에서 귀에 익은 중국 가곡이 울려 퍼졌다”며 “가곡들이 전체 관객들의 강렬한 공감을 불러일으켰다”고 평가했다.중국 중앙(CC)TV도 “출연자들이 노래·춤·서커스 등의 방식으로 7년 만에 이뤄진 시 주석의 재방북을 열렬히 환영했다”며 “북중 우호 협력을 공고히 하고 발전시키기를 기대하는 참된 감정을 표현했다”고 소개했다.공연 중에는 판다곰 의상을 입은 출연자도 등장했으나 김 위원장 딸 주애의 모습은 영상과 사진에서 확인되지 않았다.지난해 9월 김 위원장이 2차 세계대전 80주년 기념 열병식 참석을 위해 중국을 방문했을 때 주애를 대동한 만큼 이번 시 주석의 방북 일정에도 주애의 등장이 관심을 모았다.한편 이번 북중 정상회담에서 북한의 핵문제를 포함한 ‘한반도’에 대한 언급은 사라지고 김 위원장은 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지한다고 밝혔다.그는 시 주석과의 회담에서 “북한은 흔들림 없이 하나의 중국 원칙을 지키고 핵심 이익 수호에 있어 중국의 정책과 입장을 확고히 지지할 것”이라고 강조했다.김 위원장이 대만 문제에 대한 중국의 입장을 반영한 ‘하나의 중국’ 원칙에 대한 지지 의사를 밝힌 것은 지난 4월 왕이 중국 외교부장의 방북 때가 처음이었다.