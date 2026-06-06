이란, 걸프 미군기지에 미사일 7발 발사…美 “대부분 요격”

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세줄 요약 미 중부사령부는 이란이 쿠웨이트와 바레인 내 미군 시설을 겨냥해 자폭 드론 4기와 탄도미사일 7발을 발사했으나 대부분 요격했다고 밝혔다. 현재까지 미군 인명 피해는 없으며, 바레인 제5함대 사령부 피해 주장도 부인했다. 이란, 쿠웨이트·바레인 미군기지 공격 주장

미군, 드론 4기와 미사일 7발 대부분 요격

인명 피해 없고 제5함대 피해 주장 부인

이미지 확대 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스

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미국 중부사령부(CENTCOM)는 5일(현지시간) 이란이 쿠웨이트와 바레인 내 미군 시설을 겨냥해 발사한 드론과 탄도미사일을 요격했으며, 현재까지 미군 인명 피해는 없다고 밝혔다.중부사령부는 이날 성명을 통해 호르무즈 해협 방향으로 날아오던 이란의 자폭형 공격 드론 4기를 격추했다고 발표했다.이어 수시간 뒤 이란이 쿠웨이트와 바레인을 향해 탄도미사일 7발을 발사했으며, 이 가운데 6발은 요격됐고 나머지 1발도 목표 지점에 도달하지 못했다고 설명했다.중부사령부는 “현재까지 미군 인명 피해는 보고되지 않았다”며 바레인에 있는 미 해군 제5함대 사령부가 피해를 입었다는 이란 측 주장도 부인했다.그러면서 “미군은 계속 경계를 유지하고 있으며 정당한 자위권 차원에서 근거 없는 이란의 공격 행위에 대응할 준비 태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)도 쿠웨이트와 바레인 내 미군 기지에 대한 탄도미사일 공격을 실시했다고 주장했다.이란 반관영 타스님통신에 따르면 혁명수비대는 “호르무즈 해협을 통과하던 유조선을 나포하는 과정에서 미군 드론이 이란 통신시설을 공격했다”며 이에 대한 보복으로 쿠웨이트 알 살렘 공군기지와 바레인 내 미 해군 제5함대 시설을 겨냥해 미사일을 발사했다고 밝혔다.혁명수비대는 미군의 추가 도발이 있을 경우 대응 수위를 높일 수 있다며 호르무즈 해협 봉쇄 가능성도 경고했다.