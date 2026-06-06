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이란, 걸프 미군기지에 미사일 7발 발사…美 “대부분 요격”

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-06-06 11:45
수정 2026-06-06 12:20
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  • 이란, 쿠웨이트·바레인 미군기지 공격 주장
  • 미군, 드론 4기와 미사일 7발 대부분 요격
  • 인명 피해 없고 제5함대 피해 주장 부인
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호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스
호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스


미국 중부사령부(CENTCOM)는 5일(현지시간) 이란이 쿠웨이트와 바레인 내 미군 시설을 겨냥해 발사한 드론과 탄도미사일을 요격했으며, 현재까지 미군 인명 피해는 없다고 밝혔다.

중부사령부는 이날 성명을 통해 호르무즈 해협 방향으로 날아오던 이란의 자폭형 공격 드론 4기를 격추했다고 발표했다.

이어 수시간 뒤 이란이 쿠웨이트와 바레인을 향해 탄도미사일 7발을 발사했으며, 이 가운데 6발은 요격됐고 나머지 1발도 목표 지점에 도달하지 못했다고 설명했다.

중부사령부는 “현재까지 미군 인명 피해는 보고되지 않았다”며 바레인에 있는 미 해군 제5함대 사령부가 피해를 입었다는 이란 측 주장도 부인했다.

그러면서 “미군은 계속 경계를 유지하고 있으며 정당한 자위권 차원에서 근거 없는 이란의 공격 행위에 대응할 준비 태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)도 쿠웨이트와 바레인 내 미군 기지에 대한 탄도미사일 공격을 실시했다고 주장했다.

이란 반관영 타스님통신에 따르면 혁명수비대는 “호르무즈 해협을 통과하던 유조선을 나포하는 과정에서 미군 드론이 이란 통신시설을 공격했다”며 이에 대한 보복으로 쿠웨이트 알 살렘 공군기지와 바레인 내 미 해군 제5함대 시설을 겨냥해 미사일을 발사했다고 밝혔다.

혁명수비대는 미군의 추가 도발이 있을 경우 대응 수위를 높일 수 있다며 호르무즈 해협 봉쇄 가능성도 경고했다.
김유민 기자
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