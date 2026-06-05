中 “시진핑 방북 때 김정은과 공동관심사 의견나눌 것”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 중국은 시진핑 주석이 김정은 위원장 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문해 양자관계와 공동관심사를 논의한다고 밝혔다. 방북은 2019년 이후 약 7년 만이며, 북중우호협력 65주년을 계기로 관계 발전과 지역 안정 기여를 강조했다. 시진핑, 김정은 초청으로 7년 만에 방북 예정

양자관계·공동관심사 의견 교환 방침

북중우호협력 65주년 맞아 관계 발전 강조

이미지 확대 시진핑, 8∼9일 7년만에 북한 국빈방문 시진핑, 8∼9일 7년만에 북한 국빈방문

(서울=연합뉴스) 시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다고 중국과 북한이 5일 발표했다.

시 주석의 북한 방문은 2019년 6월 이후 약 7년 만으로, 김정은 집권 이후 두 번째 방북이다.

사진은 지난 2025년 9월 4일 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 하기 전 악수하는 모습. 2026.6.5

[조선중앙통신=연합뉴스 자료사진. 국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 시진핑, 8∼9일 7년만에 북한 국빈방문 시진핑, 8∼9일 7년만에 북한 국빈방문

(서울=연합뉴스) 시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다고 중국과 북한이 5일 발표했다.

시 주석의 북한 방문은 2019년 6월 이후 약 7년 만으로, 김정은 집권 이후 두 번째 방북이다.

사진은 지난 2025년 9월 4일 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 하기 전 악수하는 모습. 2026.6.5

[조선중앙통신=연합뉴스 자료사진. 국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 정부는 오는 8∼9일 예정된 시진핑 중국 국가주석의 방북과 관련, “최고지도자들이 양자 관계 및 공동관심사에 대해 의견을 교환할 것”이라고 밝혔다.마오닝 중국 외교부 대변인은 5일 정례브리핑에서 시 주석의 구체적인 방북 일정을 묻자 이같이 말했다.마오 대변인은 “최근 몇 년 동안 시 주석과 김정은 북한 국무위원장의 전략적 지도 아래 중조(중국과 북한) 전통 우호 협력 관계가 지속적으로 건강하고 안정적으로 발전해 양국 국민에게 실질적인 이익을 가져다줬다”고 강조했다. 그는 올해가 북중우호협력 상호원조조약 체결 65주년이라는 점도 짚었다.이어 “이번 방문을 계기로 중조 관계가 시대에 발맞춰 더 큰 발전을 이루고, 양국 국민의 복지를 증진할 것”이라며 “지역 및 세계 평화와 안정, 발전과 번영에 더 큰 기여를 할 것”이라고 했다.앞서 이날 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 시 주석이 김 위원장 초청으로 북한을 국빈 방문한다고 발표했다. 시 주석의 방북은 2019년 6월 이후 약 7년 만이다.