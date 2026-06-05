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시진핑, 8~9일 7년만에 방북…김정은 집권 후 두번째 북 찾아

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-06-05 12:05
수정 2026-06-05 12:18
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세줄 요약
  • 시진핑, 8~9일 김정은 초청으로 방북 발표
  • 2019년 이후 7년 만의 국빈 방문 일정
  • 북러 밀착 속 북중 관계 재확인 관측
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2018년 6월 19일 베이징 인민대회당에서 김정은(왼쪽)이 시진핑과 악수하는 모습. 연합뉴스
2018년 6월 19일 베이징 인민대회당에서 김정은(왼쪽)이 시진핑과 악수하는 모습. 연합뉴스


김정은 초청으로 방문
일정 등 아직 미공개시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다.

중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 5일 중국 공산당 총서기인 시진핑 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했다.

시 주석의 방북은 7년만이다. 중련부는 다만 시 주석의 구체적인 일정과 방문지 등은 공개하지 않았다.

조선중앙통신도 이날 “조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지의 초청에 의하여 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지가 6월 8일∼9일 조선민주주의인민공화국을 국가방문하게 된다”고 전했다.

북중 정상 간의 만남은 지난해 9월 초 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 약 9개월 만이 된다.

시 주석의 북한 방문은 2019년 6월 이후 약 7년 만이다.

이번 방문은 김정은 집권 이후 두 번째 방북이 된다. 특히 북한과 러시아가 군사·안보 협력을 크게 강화하며 밀착 행보를 이어가는 가운데 이뤄져 주목된다. 시 주석은 방북을 통해 북러 밀착 국면 속에서도 북중 우호관계를 재확인하고 한반도 문제에서 중국의 영향력을 과시하려는 의미를 담고 있다는 분석이 나온다.
조희선 기자
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