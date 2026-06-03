트럼프, 콜롬비아 ‘극우’ 대선후보 지지…“조국 위해 싸울 것”

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세줄 요약 트럼프 미국 대통령이 콜롬비아 대선 결선에 오른 극우 성향 아벨라르도 에스프리에야 후보를 공개 지지했다. 그는 에스프리에야가 경제 성장, 일자리 창출, 무역 증진, 불법 이민 차단, 범죄·마약 단속, 법질서 회복을 이끌 것이라고 강조했다. 트럼프, 콜롬비아 극우 후보 공개 지지

에스프리에야, 결선 1위로 여당 후보와 대결

경제 성장·불법이민 차단 등 공약 강조

이미지 확대 USA-JUSTICE/TRUMP-FUND 도널드 트럼프 미 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 USA-JUSTICE/TRUMP-FUND 도널드 트럼프 미 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 콜롬비아 대선 결선에 오른 극우 성향 아벨라르도 에스프리에야 ‘조국의 수호자들’ 후보를 공개 지지한다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 에스프리에야 후보가 호랑이를 의미하는 ‘엘 티그레’로 불린다면서 앞서 대선 1차 투표에서 1위로 결선에 오른 것을 축하했다. 그러면서 “아벨라르도는 내가 미국을 위하는 것과 같이, 그의 위대한 조국과 국민을 위해 지칠 줄 모르고 싸우며, 사랑한다”고 적었다.이어 “대통령으로서 아벨라르도는 경제 성장, 일자리 창출, 무역 증진, 불법 이민 차단, 범죄 및 마약 단속, 법질서 회복 등을 위해 콜롬비아를 이끄는 데 엄청난 성공을 거둘 것”이라고도 했다.유명 변호사 출신의 정치 신인 에스프리에야는 친트럼프 성향으로 미·이스라엘과의 안보 협력 강화, 기업 감세를 비롯해 초대형 교도소 10개 건설과 마약 범죄 조직에 대한 군사 진압을 공약으로 내세우며 대선 결선 투표에 1위로 올랐다. 현 여당 ‘역사적 동맹’의 이반 세페다 후보와 맞붙는 선거는 오는 21일 열린다.트럼프 대통령은 “이번 선거 결과는 콜롬비아 미래와 미국과의 관계에서 매우 중요하다”면서 “그(에스프리에야)가 인생에서 이룬 엄청난 업적과 나에 대한 개인적인 정치적 지지 때문에 아벨라르도를 전폭적으로 지지하게 된 것은 영광”이라고 강조했다.