‘괴한 침입’ 백악관기자協 만찬 7월말 재개최…트럼프도 참석

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이미지 확대 FILES-US-POLITICS-MEDIA-TRUMP-SHOOTING 도널드 트럼프 미 대통령이 참석한 백악관출입기자협회 연례 만찬. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 FILES-US-POLITICS-MEDIA-TRUMP-SHOOTING 도널드 트럼프 미 대통령이 참석한 백악관출입기자협회 연례 만찬. AFP 연합뉴스

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총격범 난입으로 파행됐던 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬이 7월 24일 다시 개최된다.웨이지아 장 WHCA 회장은 2일(현지시간) 엑스에 올린 글에서 미국 독립 250주년(7월 4일)을 맞이하는 시기에 폭력행위가 올해 WHCA 만찬의 성격을 규정하도록 허용하지 않을 것이라면서 행사 재개최 소식을 알렸다.앞서 4월 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 WHCA 연례 만찬은 도널드 트럼프 대통령을 비롯해 미 행정부 주요 인사들이 참석한 가운데 열렸다가 괴한의 침입으로 파행됐다. 당시 30대 남성 콜 토마스 앨런은 호텔 내부의 보안 검색 구역에서 비밀경호국(SS) 요원을 향해 총격을 가하며 보안을 뚫으려다 현장에서 붙잡혔다.행사 재개최할 것을 권고해온 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “장 WHCA 회장으로부터 참석해 연설해달라는 요청을 받았고, 이를 수락했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령이 WHCA 연례 만찬에 참석했던 것은 집권 1기를 포함해 처음이다. 그는 만찬 재개최에 대해 “강인함과 불굴의 용기의 징표”라며 “우리 삶의 방식은 물론 일정을 미치광이들이 바꾸도록 허용돼선 안 된다는 점에서 재개최 발표는 아주 좋은 일”이라고 말했다.