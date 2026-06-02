IPO 신청한 앤트로픽, 오픈AI보다 먼저 상장 도전

구글에서 서울신문 먼저 보기

빨리 할수록 투자 자금 선점 유리

경쟁자 올트먼 “시기 신경 안 써”

세줄 요약 AI 모델 클로드 개발사 앤트로픽이 미국 증시 상장 절차에 들어갔다. SEC에 IPO 초안을 비공개 제출했고, 검토 뒤 상장 여부를 결정할 수 있다. 올가을 상장 가능성이 거론되는 가운데 오픈AI보다 먼저 시장에 나설지 관심이 커지고 있다. 앤트로픽, SEC에 IPO 초안 비공개 제출

오픈AI보다 먼저 상장 추진, 시장 선점 경쟁

올가을 상장 가능성, 투자자 관심 확대

2026-06-03 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인공지능(AI) 모델 ‘클로드’의 개발사인 앤트로픽이 미국 증시 상장 절차에 착수했다.앤트로픽은 1일(현지시간) 공식 성명을 통해 “기업공개(IPO)를 위해 미 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서 초안을 비공개로 제출했다”며 “SEC의 서류 검토가 끝나면 상장할지 결정할 선택권을 갖게 된다”고 밝혔다. 앤트로픽은 실제 상장 공모 여부는 “시장 상황과 기타 요인에 따라 결정될 것”이라고 전했다. 앤트로픽은 이르면 올가을 상장을 목표로 하는 것으로 알려졌다.앤트로픽과 경쟁사인 오픈AI는 올해 IPO 시장의 ‘최대어’로 꼽혀왔다. 특히 앤트로픽은 지난달 650억 달러(약 98조원) 규모의 투자 유치에 성공하며, 기업 가치를 9650억 달러로 평가받았다. 이는 지난 3월 8520억 달러의 가치를 인정받은 오픈AI를 앞지른 수치다.연내 상장을 준비 중인 오픈AI도 현재 증권 당국에 제출할 서류를 준비하고 있으나 아직 제출하지는 않은 것으로 알려졌다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC 방송에 출연해 “우리는 적절한 시기가 되면 IPO를 진행할 것”이라며 IPO 시기에 대해 신경 쓰지 않는다는 입장을 밝혔다.두 기업의 IPO 시장 선점 경쟁은 치열해질 전망이다. AI 모델 개발사 중 ‘최초 상장’이라는 타이틀을 거머쥐는 쪽이 투자 자금을 선점할 수 있기 때문이다. 월스트리트저널(WSJ)은 “어느 회사가 먼저 상장하고 시장이 어떻게 반응하느냐가 두 회사의 미래와 AI 붐의 다음 단계를 결정짓는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 짚었다.