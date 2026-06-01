이란, 협상 와중에 대통령 사임설… 美 수정안엔 “우리도 수정”

구글에서 서울신문 먼저 보기

종전협상 새 변수 등장

이미지 확대 마수드 페제시키안 이란 대통령. 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마수드 페제시키안 이란 대통령. 신화 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란의 종전 협상이 교착된 가운데 페제시키안 대통령 사임설이 제기됐다. 이란 정부는 이를 즉각 부인했지만, 강경파가 국정을 장악했다는 대통령의 발언이 나오며 내부 권력 갈등이 다시 드러났다. 협상 과정에서는 양측이 수정안을 주고받는 한편, 미군 공습과 IRGC 보복도 이어졌다. 페제시키안 대통령 사임설 제기와 정부의 전면 부인

강경파 국정 장악 주장 속 이란 내부 권력 갈등 부각

미국·이란 협상 교착 속 수정안 교환과 군사 충돌 지속

2026-06-02 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 온건파로 분류되는 마수드 페제시키안 이란 대통령이 사임 의사를 밝혔다는 보도가 나왔다. 이란 정부는 즉각 부인했으나 그간 꾸준히 제기돼 온 이란 지도부 내 권력 갈등이 다시 한번 수면 위로 드러났다는 분석이 나온다.이란 반체제 매체 이란인터내셔널은 31일(현지시간) 소식통을 인용해 페제시키안 대통령이 이날 모즈타바 하메네이 최고지도자 사무실에 사임서를 제출했다고 보도했다.보도에 따르면 페제시키안 대통령은 서한에서 이슬람혁명수비대(IRGC) 내 강경파들이 국정을 장악했으며, 본인과 정부가 주요 의사결정 과정에서 배제됐다고 주장했다. 그는 이러한 상황에서는 국정 운영이 불가능하고, 대통령으로서의 법적 책임을 다할 수 없다며 사임하겠다고 요청한 것으로 알려졌다.하메네이가 페제시키안 대통령의 사임을 수락할지는 확인되지 않았다. 해당 매체는 지난 수개월간 이란 정부와 군부 강경파의 갈등이 이어졌으며, 이번 사태는 이란 최고위층 내부의 깊은 균열을 보여준다고 짚었다.사임설이 불거진 당일 페제시키안 대통령은 내각 회의에서 IRGC 강경파를 정조준한 듯한 발언을 하기도 했다. 이란 반관영 파르스 통신에 따르면 그는 “이란의 리더십은 제한된 소수 집단의 지도자와 관료들만으로 구성돼선 안 된다”며 사실상 군부 카르텔를 비판했다.이란 정부는 사임 보도를 전면 부인했다. 모하마드 마흐디 타바타바에이 대통령실 공보차석은 엑스를 통해 내부 분열설을 일축하며 “페제시키안 대통령은 이란 국민을 위해 봉사하는 것을 멈추지 않을 것이며, 이란은 단결과 연대의 길에서 물러서지 않을 것”이라고 해명했다.이란은 내부 잡음 속에서도 미국과의 종전 협상을 계속 진행 중인 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 초안 최종 승인에 앞서 수정안을 발송했다는 보도가 나온 가운데 이란 역시 새 수정안을 제시할 예정이라고 타스님 통신이 전했다. 이 매체는 이란이 합의가 불발되는 ‘노딜’ 상황도 대비하고 있다고 했다.협상 와중에도 양측은 또다시 군사 공격을 주고받았다. 미군 중부사령부는 1일 엑스를 통해 지난 주말 “이란 고루크와 게슘섬에 있는 이란의 레이더 및 드론 통제 시설에 대한 공습을 수행했다”며 자위적 조치라는 점을 강조했다. 미군의 이날 공격에 IRGC는 보복 공격을 했다고 밝혔는데, 쿠웨이트 내 미국 공군 기지인 것으로 관측됐다.