“한국은 中 겨누는 단검” 주한미군사령관, 중국 측에 저격당했다…파장 일자 내놓은 해명

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주한미군사령관 ‘韓은 中에 단검’ 발언 파장

샹그릴라 대화서 해명…“작전환경 설명한것”

“다른 국가들의 관점 이해 중요” 견해도

‘조선은 日에 단검’ 구한말 단검론 소환

“아군·적군 이분법 벗어나 대화 필요”

이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 30일 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 발언하고 있다. 2026.5.30 영국 국제전략문제연구소(IISS) 자료 닫기 이미지 확대 보기 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 30일 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 발언하고 있다. 2026.5.30 영국 국제전략문제연구소(IISS) 자료

이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관(한미연합사령관·유엔사령관 겸임)이 5일(현지시간).미국 육군 전쟁대학 강연 사진과 함께 올린 엑스에 올린 지도. 한반도 동쪽이 위를 향하게 뒤집혀 있다. 2026.5.5 엑스 닫기 이미지 확대 보기 제이비어 브런슨 주한미군사령관(한미연합사령관·유엔사령관 겸임)이 5일(현지시간).미국 육군 전쟁대학 강연 사진과 함께 올린 엑스에 올린 지도. 한반도 동쪽이 위를 향하게 뒤집혀 있다. 2026.5.5 엑스

세줄 요약 브런슨 주한미군사령관은 한국을 ‘아시아 심장부의 단검’으로 표현한 발언에 중국이 반발하자, 작전 환경과 지정학을 설명하려던 것이라고 해명했다. 정부는 외교·안보 채널로 미국 측에 유감과 우려를 전달한 것으로 전해졌다. 한국을 ‘중국 겨누는 단검’ 비유한 발언 논란

브런슨 사령관, 지정학 설명 의도라며 해명

정부·중국 반발 속 외교적 파장 확산

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제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 한국을 중국 입장에서 “아시아 심장부에 꽂힌 단검”에 비유해 논란이 된 데 대해 “작전 환경과 지정학적 관점을 설명하려던 것”이라고 해명했다. 우리 정부도 미국 측에 사실상 유감을 표명한 것으로 알려지면서 파장이 이어지고 있다.브런슨 사령관은 30일 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 중국 대표단으로부터 관련 질문을 받고 “당시 발언은 우리가 처한 작전 환경을 설명하기 위한 것이었다”고 밝혔다.이날 질문은 피트 헤그세스 미 국방장관의 공개연설 뒤 질의응답 과정에서 나왔다. 중국 대표단의 왕둥 베이징대 교수는 브런슨 사령관의 발언이 도널드 트럼프 행정부의 공식 입장인지, 미 국방부의 승인 또는 묵인 아래 나온 것인지 물었다. 이에 헤그세스 장관은 객석에 있던 브런슨 사령관에게 직접 답변하도록 했다.브런슨 사령관은 “학생들에게 우리 자신의 관점뿐 아니라 다른 국가의 관점도 이해하고 존중해야 한다고 설명하려 했다”고 밝혔다. 이어 한반도의 남북을 뒤집어 ‘동쪽이 위’가 되도록 한 지도를 언급하며 “관점을 바꿔야 이 지역의 다른 국가들이 우리를 어떻게 바라보는지 고려할 수 있다”고 설명했다.그는 구한말 일본에서 널리 인용됐던 ‘한반도는 일본의 심장을 겨누는 단검’이라는 이론도 거론했다. 이는 일본 군사고문으로 활동한 프로이센 육군 장교 야코프 메켈이 제시한 지정학적 논리로, 이후 일본의 한반도 침략을 정당화하는 논리로 활용됐다.논란은 브런슨 사령관이 지난 22일 미 육군 전쟁대학 팟캐스트에서 “중국 동부 해안에서 바라보면 아시아 심장부의 단검 같은 한국이 보이고, 그 너머에는 중국의 남중국해 진출을 막는 방패 역할의 일본이 있다”고 말한 사실이 알려지면서 시작됐다.주한중국대사관은 “선을 넘은 발언”이라며 강하게 반발했다. 중국 측은 이날 샹그릴라 대화 현장에서도 해당 발언을 공개적으로 문제 삼았다.브런슨 사령관은 이에 대해 “지역을 바라보는 관점이 변화하고 있다는 점을 말하려던 것”이라며 “강력한 군사력도 중요하지만 다른 국가들의 시각이 존재한다는 점도 이해해야 한다”고 설명했다.그는 또 “과거에는 아군과 적군이라는 이분법으로만 생각했지만 이제는 대화와 교류가 가능한 ‘녹색 공간’이 존재한다”며 “그 공간에서 서로 대화하고 군사적 사고를 나눌 기회를 가질 수 있다”고 강조했다.우리 정부도 파장 관리에 나섰다. 청와대에 따르면 위성락 국가안보실장과 국방부, 외교부는 외교·안보 채널을 통해 미국 측에 관련 입장을 전달한 것으로 전해졌다. 정부는 이를 통해 미국 정부와 브런슨 사령관 측에 유감과 우려를 표명하고 자제를 요청했을 것으로 관측된다.청와대 관계자는 “최근 브런슨 사령관의 일련의 발언을 인지하고 있으며 한미 간에는 제반 현안에 대해 각급 채널에서 소통하고 있다”고 밝혔다.여당인 더불어민주당도 비판에 가세했다. 부승찬 민주당 대변인은 논평에서 “대한민국의 전략적 위상을 임의로 규정해 국민 주권을 침해하고 외교적 긴장을 조성한 발언”이라며 유감을 표했다.다만 민주당은 중국 측 대응에 대해서도 “한국 언론을 상대로 미국을 비판한 방식은 외교적 절제와 거리가 있다”고 지적했다.브런슨 사령관은 지난해에도 한국을 “일본과 중국 본토 사이에 떠 있는 고정된 항공모함”이라고 표현한 바 있다. 미국이 한국의 전략적 가치를 대중국 견제 구도 속에서 바라보고 있다는 인식이 드러난 발언으로 해석되며 논란을 낳았다.