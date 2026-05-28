88일 만에 인터넷 푼 이란… 시민들 “당연한 권리”

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“희생자 4만명 생각하면 안 기뻐”

연결 불안정… 당국 통제도 계속

완전 정상화는 종전 협상에 달려

이미지 확대 이란 여성 한 명이 24일(현지시간) 현 최고지도자 모즈타바 하메네이의 사진을 들고 있다.

테헤란 UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 여성 한 명이 24일(현지시간) 현 최고지도자 모즈타바 하메네이의 사진을 들고 있다.

테헤란 UPI 연합뉴스

세줄 요약 이란 당국이 미국·이스라엘과의 전쟁을 이유로 88일간 이어온 인터넷 차단을 일부 해제했다. 시민들은 오랫동안 기다린 기본권을 되찾았다며 반겼으나, 희생자와 통제 현실을 떠올리며 냉소도 보였다. 와이파이와 유선망은 복구됐지만 모바일은 불안정해 완전 정상화는 아직 어렵다는 평가다. 88일 만에 이란 인터넷 차단 일부 해제

시민들, 기본권 회복과 냉소 반응 교차

모바일 불안정·통제 지속으로 정상화 미지수

2026-05-29 13면

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이란 당국이 미국·이스라엘과의 전쟁을 이유로 3달 가까이 이어온 인터넷 차단 조치를 일부 해제하며 시민들 사이에서 ‘오랫동안 기다린 기본권을 되찾았다’는 반응이 나오고 있다.27일(현지시간) 외신에 따르면 88일 동안 완전히 차단됐던 이란 내 인터넷 연결이 전날 오후 5시쯤부터 일부 복구되기 시작해 이란 시민들이 오랫동안 미뤄왔던 글과 사진을 소셜미디어(SNS)에 올리고 있다. 이란 정부는 지난 1월 대규모 반정부 시위가 발발하고 차단했던 인터넷 연결을 복구했다가 전쟁이 시작되고 다시 막았다. 인터넷 감시단체 넷블록스는 “역사상 가장 긴 전국적인 인터넷 차단 사태였다”고 전했다.시민들 사이에서는 반가움과 함께 당연한 권리를 되찾은 것이라는 냉소적인 반응이 함께 나왔다.한 시민은 반정부 성향 매체 이란인터내셔널에 “드디어 인터넷에 접속할 수 있어 다행”이라면서도 반정부 시위에서 희생된 이들을 떠올리며 “다시는 온라인에 접속하지 못할 희생자 4만 명을 생각하면 기쁘지 않다”고 말했다. 또다른 시민은 “당연히 누려야 할 권리를 회복했다고 기뻐해야 하느냐”고 반문했다.이번 해제 조치로 일상 회복에 대한 기대도 감지됐다. 인터넷 단절로 이란 경제는 하루 3000만~4000만 달러(약 451억~601억원) 규모의 손실을 본 것으로 추산된다. 컴퓨터공학과 학생 라스틴은 “반복적인 인터넷 차단으로 온라인 사업이 큰 피해를 봤다”며 “온라인 시장이 이전 상태로 회복하길 바란다”고 AP통신에 말했다.다만 가정용 와이파이와 유선 광대역 인터넷 중심으로 접속이 복구돼 여전히 모바일 연결이 불안정하고 당국의 통제가 계속돼 완전 정상화를 기대하기는 어렵다는 평가도 나온다. 이때문에 일부 시민들은 여전히 가상사설망(VPN)을 활용하고 있는 것으로 전해졌다. 이란 디지털권리단체 ‘미안’의 사이버보안 전문가 아미르 라시디는 “인터넷 트래픽 규모는 여전히 1월 이전의 50% 수준”이라며 “완전 정상화의 향방은 종전 협상 결과에 달렸다”고 지적했다.