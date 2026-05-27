대만 TSMC 회장, 성과급 삭감 루머에 출장 취소하고 직원 달래

TSMC 회장 “성과급 전년보다 30% 많아”

노조없는 직원들 “구체적 기준 없어” 불만

이미지 확대 대만 최대 반도체 업체 TSMC의 웨이저자(왼쪽) 회장이 2025년 3월 미국 백악관을 방문해 도널드 트럼프 대통령과 악수하고 있다. 당시 TSMC는 미국에 신규 시설 5곳을 새로 짓고 1000억 달러(약 150조원)를 투자하겠다고 약속했다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 대만 최대 반도체 업체 TSMC의 웨이저자(왼쪽) 회장이 2025년 3월 미국 백악관을 방문해 도널드 트럼프 대통령과 악수하고 있다. 당시 TSMC는 미국에 신규 시설 5곳을 새로 짓고 1000억 달러(약 150조원)를 투자하겠다고 약속했다. 서울신문DB

세줄 요약 TSMC 웨이저자 회장이 성과급 15% 삭감설이 퍼지자 출장을 취소하고 직원들과 긴급 소통에 나섰다. 그는 1분기 성과급이 지난해보다 30% 늘어날 것이라고 밝히며 불안을 달랐지만, 구체적 기준이 없어 불만은 남았다. 성과급 삭감설에 출장 취소, 직원 소통

1분기 보너스 30% 증가 약속, 불안 진화

명확한 산정 기준 부재로 불만 잔존

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대만 최대 반도체 업체 TSMC의 웨이저자 회장이 올해 직원 성과급을 삭감한다는 소문이 퍼지자 출장을 취소하고 황급히 직원들과 소통에 나섰다.조국을 지키는 신령한 산이란 뜻의 ‘호국신산’으로 불리는 TSMC는 대만을 비롯해 미국, 일본, 독일 등지에 대량 공장 증설에 나서면서 설비 투자 부담에 성과급을 15% 삭감한다는 소문이 퍼졌다.8만명이 일하는 세계 최대 파운드리(반도체 위탁 생산) 업체인 TSMC에는 노동조합이 없지만 삼성전자의 성과급 협상에 자극받은 직원들이 익명 인터넷 게시판에서 불만을 쏟아냈다.대만 매체 자유시보는 27일 웨이 회장이 직원들에게 “오는 29일 지난해 같은 기간보다 30% 증가한 올 1분기 성과급을 지급할 것”이라고 밝혔다고 전했다.웨이 회장은 온라인으로 신청한 직원들과 만나 회의를 가졌는데 불과 30분 만에 참가 신청이 마감됐다.그는 “직원들이 보너스를 얼마나 소중히 여기는지 이해하고 모두의 목소리를 들었다”고 말했다.TSMC의 성과급은 영업 이익의 일정 비율로 정해지지 않고 직원들의 직급, 근속 연수, 성과 평가 등에 따라 차이가 난다.웨이 회장과의 만남 이후 한 직원은 “출장 일정을 미루고 직접 대화하려는 건 진정성이 있다”고 평가한 반면 다른 직원은 “계속 올해 전체 성과급이 지난해보다 높을 거라고만 돌려서 말하고, 실질적인 얘기는 없었다”고 지적했다.직원들은 ‘깜깜이’가 아니라 명확한 성과급 기준을 원했지만, 회사 측이 구체적인 약속을 하지 않아 불만이 완전히 사그라들지는 않은 셈이다.TSMC는 2024년 총 1405억 대만달러(약 6조 7000억원)의 성과급을 지급했으며 이는 한 명당 7000만~1억원 수준이다.한편 대만 전체 증시에서 약 42% 비중을 차지하는 TSMC의 주가 상승 덕에 대만 증시는 인도를 제치고 세계 5위로 올라섰다.