캐나다 총리 “앨버타 독립은 위험”

주민투표 개시 추진에 “허세” 비판

독립 지지자 “석유 산업 억압” 반박

2026-05-27 15면

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마크 카니 캐나다 총리가 앨버타주의 분리독립 시도를 ‘브렉시트’(영국의 유럽연합 탈퇴)에 비유하며 그 위험성을 경고했다.25일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 카니 총리는 오타와에서 취재진에게 앨버타주가 캐나다 연방에서 분리독립을 추진할지를 묻는 주민투표를 오는 10월 실시하기로 한 것에 대해 “위험하다”고 비판했다. 해당 투표는 법적으로 구속력 있는 주민투표가 아니라 ﻿분리 독립 절차를 개시할지를 묻는 성격의 투표다.2016년 브렉시트 국민투표 당시 영국 중앙은행인 잉글랜드은행 총재였던 카니 총리는 “영국 사람들은 10년이 지난 지금도 투표 당시에는 의도하지 않았지만 결과적으로 얻게 된 것을 되돌리려 애쓰고 있다”고 지적했다. 그러면서 “분리 문제와 관련해 종종 ‘투표하면 자유로운 선택권이 주어지고, 향후 협상에서 우리의 입지가 강화될 것’이라는 주장이 제기되는데 이는 위험한 허세”라고 덧붙였다.앨버타주는 캐나다에서 석유 매장량이 가장 풍부한 지역이다. 분리독립 지지자들은 연방 정부가 과도한 영향력을 행사해 지역의 석유 산업을 억압했으며, 환경에 대한 우려를 이유로 투자를 막았다고 주장한다.﻿