호르무즈 개방 기대감에 국제유가 7% ‘뚝’…WTI 90달러까지 내려

트럼프 “이란과 협상 순조롭다”

브렌트유 선물도 7.15% 하락

이미지 확대 지난 4월 18일 오만 무산담 해안 호르무즈 해협의 선박과 유조선. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 18일 오만 무산담 해안 호르무즈 해협의 선박과 유조선. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란의 협상이 진전되고 호르무즈 해협이 다시 열릴 수 있다는 기대가 커지면서 국제유가가 7% 넘게 급락했다. 브렌트유와 WTI가 모두 큰 폭으로 내려갔고, 시장은 중동 공급 정상화 가능성을 주시하고 있다. 미·이란 협상 진전, 유가 급락

호르무즈 해협 재개방 기대 확산

브렌트유·WTI 동반 하락

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란 간 협상에 대한 기대감과 사실상 봉쇄됐던 호르무즈 해협이 다시 열릴 수 있다는 낙관론에 국제유가가 급락했다.25일(현지시간) 영국 런던 ICE 선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 7.15% 내린 배럴당 96.14달러에 거래를 마쳤다. 지난 6일 이후 일일 최대 하락 폭이다.뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 6.51% 내린 90.31달러에 마감했다. 다만 미국 메모리얼데이 연휴로 거래량은 평소보다 적었다.이날 유가는 미·이란 간 협상이 진전되고 있다는 소식이 전해지면서 급락했다. 미국과 이란은 휴전 기간을 60일 연장하고 이 기간에 최종 합의를 도출하기 위한 양해각서(MOU) 체결에 근접한 것으로 알려졌다.이란의 대미 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관은 이날 카타르 도하를 방문해 카타르 총리와 회담했다. 회담에선 호르무즈 해협과 고농축 우라늄 문제 등이 논의된 것으로 전해졌다.도널드 트럼프 미 대통령은 트루스소셜에 “이란과의 협상이 순조롭게 진행되고 있다”며 이번에도 합의가 불발되면 이란을 향한 공격이 더욱 거세질 것이라고 밝혔다.다만 전쟁이 끝나더라도 손상된 원유·가스 시설 복구로 정상화까지는 수개월이 걸릴 것이라는 전망이 나온다. 스파르타의 상품 애널리스트 준 고는 “근본적인 원유 공급 부족분인 하루 1000만~1100만 배럴은 즉시 해소되지 않을 것”이라며 “중동 원유 생산이 재개될 때까지 시장은 계속해서 재고를 흡수할 것이고 이는 수개월간 계속될 것”이라고 말했다.