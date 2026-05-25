트럼프 “합의불발시 공격은 어느 때보다 더 크고 강력할 것”…아브라함협정 ‘강매’도

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란 핵 협상이 다시 결렬되면 이전보다 더 크고 강력한 공격을 하겠다고 경고했다. 동시에 사우디아라비아, 카타르 등 중동 국가들에 이스라엘과의 관계 정상화 틀인 아브라함 협정 가입을 요구하며, 이란 협상과 중동 질서 재편을 함께 묶는 구상을 드러냈다. 이란 핵협상 결렬 시 군사공격 확대 경고

중동 국가들에 아브라함 협정 가입 압박

이란 협상과 중동 질서 재편 동시 추진

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 뉴저지주 모리스타운 공항에서 비행기에 탑승하기 위해 걸어가면서 손짓하고 있다. 2026.5.22 뉴저지 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 뉴저지주 모리스타운 공항에서 비행기에 탑승하기 위해 걸어가면서 손짓하고 있다. 2026.5.22 뉴저지 AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상이 다시 결렬될 경우 군사 공격 수위를 한층 높이겠다고 경고하면서, 중동 국가들에는 이스라엘과의 관계 정상화 틀인 ‘아브라함 협정’ 참여를 압박하고 나섰다. 이란과의 협상, 중동 안보 질서 재편, 이스라엘·아랍권 관계 정상화를 하나의 패키지로 묶으려는 구상이라는 해석이 나온다.트럼프 대통령은 25일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “이란과의 협상이 순조롭게 진행되고 있다”며 “모두를 위한 위대한 합의가 될 수도 있고, 아니면 합의 불발뿐”이라고 적었다.이어 “합의가 이뤄지지 않는다면 전장으로 돌아가 공격이 재개될 것이며, 그 공격은 이전 어느 때보다 더 크고 강력할 것”이라며 “누구도 이를 원하지 않는다”고 경고했다.트럼프 대통령은 또 최근 자신과 통화한 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 이집트, 요르단, 바레인 등을 언급하며, 이들 국가 지도자들에게 ‘아브라함 협정’ 가입 필요성을 강조했다고 밝혔다. UAE와 바레인은 이미 협정 가입국이다.아브라함 협정은 이스라엘과 아랍 국가 간 국교 정상화를 핵심으로 하는 중동 외교 구상이다. 트럼프 대통령이 집권 1기 시절 추진했으며, 재집권 이후에도 참여국 확대를 핵심 외교 과제로 내세우고 있다.트럼프 대통령은 “미국이 이 복잡한 퍼즐을 맞추기 위해 기울인 모든 노력을 고려하면 최소한 이들 국가가 아브라함 협정에 서명하는 것이 의무가 돼야 한다고 말했다”고 밝혔다.이어 “일부 국가는 그러지 못할 이유가 있을 수 있고, 그것은 받아들여질 수 있다”면서도 “대다수 국가는 이란과의 합의를 훨씬 더 역사적인 사건으로 만들 준비와 의지, 능력을 갖춰야 한다”고 주장했다.이는 지난 23일 중동 주요국 지도자들이 트럼프 대통령과의 통화에서 전쟁 재개 자제를 요청하고 이란의 종전안 수용을 촉구한 데 대해, 트럼프 대통령이 사실상 아브라함 협정 참여 확대를 요구한 것으로 해석된다.트럼프 대통령은 기존 가입국인 UAE·바레인·모로코·수단·카자흐스탄 등을 거론하며 “이들 국가는 분쟁과 전쟁의 시기에도 경제적·사회적 번영을 누렸고, 협정 탈퇴나 중단을 거론한 적도 없다”고 주장했다.그러면서 “사우디아라비아와 카타르가 즉시 서명하는 것으로 시작해야 하고 다른 국가들도 뒤따라야 한다”며 “그렇지 않다면 이는 악의를 보여주는 것이며, 그런 국가는 이란과의 합의 과정에 참여해서는 안 된다”고 압박했다.트럼프 대통령은 또 “아랍 국가 지도자들이 ‘문서에 서명되는 즉시 이란도 아브라함 협정의 일원이 되는 것을 영광으로 여길 것’이라고 말했다”고 주장했다.그는 “모든 국가가 즉시 아브라함 협정에 서명할 것을 요구한다”며 “만약 이란이 나와의 합의에 서명한다면 미국 대통령으로서 이란 역시 이 전례 없는 세계 연합의 일원이 되는 것을 영광으로 여기게 될 것”이라고 밝혔다.이어 “대표단에 관련 절차를 시작하고 성공적으로 마무리하라고 지시할 것”이라고 덧붙였다.