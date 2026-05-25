“낮 최고 50도까지 오른다” 살인 더위에 초비상…벌써 37명 숨진 ‘이 나라’

세줄 요약 인도에서 기록적 폭염이 이어지며 열사병 사망자가 37명에 달했다. 텔랑가나주와 안드라프라데시주에서만 37명이 숨졌고, 일부 지역은 낮 최고 48~50도까지 치솟았다. 전력 수요 급증과 정전, 휴교까지 발생했고 당국은 실내 대피를 권고했다. 인도 전역 폭염 장기화, 열사병 사망 37명 발생

남부 두 주서 사망 속출, 낮 최고 48~50도 기록

전력난·정전·휴교 확산, 당국 실내 대피 권고

이미지 확대 인도 잠무 외곽에서 한 남성이 도로변 수도꼭지에서 목욕을 하며 더위를 식히고 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 인도 잠무 외곽에서 한 남성이 도로변 수도꼭지에서 목욕을 하며 더위를 식히고 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 인도 럭나우의 더운 오후, 길 잃은 개들이 거리의 그늘에 널브러져 있는 가운데 한 남자가 집 문 앞에서 잠을 자고 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 인도 럭나우의 더운 오후, 길 잃은 개들이 거리의 그늘에 널브러져 있는 가운데 한 남자가 집 문 앞에서 잠을 자고 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 5월 19일 인도 잠무 외곽의 더운 여름 오후, 한 남성이 수돗물을 마시고 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 5월 19일 인도 잠무 외곽의 더운 여름 오후, 한 남성이 수돗물을 마시고 있다. AP 뉴시스

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폭염 때 낮 최고 기온이 50도 안팎까지 치솟는 인도에서 최근 열사병으로 37명이 숨진 것으로 전해졌다.25일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 인도 남부 텔랑가나주는 최근 주 전역에서 폭염으로 16명이 사망했다고 밝혔다. 텔랑가나주는 당분간 폭염이 계속될 가능성이 있다며 경보를 발령했다.폭염 사망자의 유족에게는 보상금으로 4180달러(약 630만원)를 지급할 예정이라고 덧붙였다. 보통 인도에서는 평야 지역의 경우 기온이 40도 이상, 산악 지역은 30도 이상일 때 폭염 경보를 발령한다.인근 안드라프라데시주에서도 최근 열사병으로 21명이 숨졌다. 찬드라바부 나이두 안드라프라데시주 총리는 주 전역에서 계속되는 폭염에 대비해 긴급 조치를 점검했다.이번 폭염은 남부 지역뿐만 아니라 북부와 서부 등 인도 전역에서 지난달부터 지속되고 있다. 지난주에는 전력 수요가 270GW(기가와트)로 사상 최고치를 기록하면서 남부 일부 지역에서는 정전 사태가 발생했다.인도에서 인구가 가장 많은 북부 우타르프라데시주 일부 지역에서는 낮 시간대에 시장은 아예 문을 닫았고, 야외에는 차량이나 행인이 거의 없어 텅 비었다.우타르프라데시주 번델칸트 지역에 있는 반다에서는 지난주 낮 최고 기온이 48.2도까지 치솟아 일부 학교가 수업을 중단하기도 했다.인도 기상청은 엑스(옛 트위터)를 통해 “이날부터 26일까지 인도 동부, 24일부터 29일까지 북서부에서 심각한 폭염이 지속될 가능성이 높다”고 전했다.또한 델리를 비롯해 북부 펀자브주와 하리아나주 등지에서도 폭염이 발생할 가능성이 높다고 덧붙였다. 인도 당국은 가장 더운 낮 시간대에는 실내에 머물며 온열 질환에 대비하라고 권고했다.현재 전 세계에서 가장 더운 지역 상위 25곳은 모두 인도에 있다. 특히 우타르프라데시주에 있는 바라나시, 아잠가르, 자운푸르는 모두 47도를 기록해 세계에서 기온이 가장 높은 도시 1~3위를 차지했다.인도에서는 보통 3~4월부터 더위가 시작돼 5월에는 낮 최고 기온이 50도 안팎까지 오르고, 몬순 우기가 시작되는 6월부터는 점차 기온이 낮아진다.기상 전문가들은 엘니뇨 현상으로 이달 들어 인도 대륙 전역에서 폭염이 이어지고 있다고 진단했다.