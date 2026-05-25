“中, 어선 2000척으로 동중국해 ‘바다 장성’ 구축”

세줄 요약 중국 어선 수백~수천 척이 동중국해에서 반복적으로 거대한 대열을 형성해 일본 언론이 ‘바다 장성’으로 표현했다. AIS와 위성 분석 결과 2024년 10월 이후 최소 4차례 대규모 집결이 확인됐고, 대만 포위 훈련 전후와 겹친 사례도 있었다. 해상민병대의 회색지대 작전 훈련 가능성이 제기됐다. 동중국해서 중국 어선 수천 척 대열 형성

대만 훈련 전후 겹치며 회색지대 의혹 제기

해상민병대 선봉 가능성, 초기 대응 지연 우려

이미지 확대 중국 해군의 대만해협 군사훈련. 중국 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 중국 해군의 대만해협 군사훈련. 중국 국방부 제공

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중국 어선 수백~수천 척이 동중국해에서 거대한 ‘벽’을 이루는 이례적 움직임을 반복하고 있다고 일본 언론이 보도했다. 중국군을 보조하는 준군사 조직인 해상 민병대가 대만 유사시나 센카쿠열도 분쟁에 대비해 이른바 ‘회색지대 작전’을 훈련하고 있을 가능성이 제기된다.25일 아사히신문에 따르면 선박자동식별장치(AIS) 신호와 위성 영상 등을 분석한 결과 중국 어선들은 2024년 10월 이후 최소 4차례 동중국해에서 대규모 대열을 형성했다. 이 가운데 두 차례는 중국군이 대만 포위 군사훈련을 실시하기 직전 또는 직후와 시기가 겹쳤다.첫 번째 움직임은 2024년 10월 19일 전후 포착됐다. 중국 저장성 동쪽 해상에서 북위 30도를 기준으로 동경 123.5도 선을 따라 수백㎞에 걸친 남북 방향의 세로 대열이 형성됐다. 약 770척의 중국 선박이 집결했고 대부분 같은 위치에서 약 24시간 머물며 대형을 유지했다. 이는 중국군이 같은 달 대만 포위 군사훈련을 실시한 직후였다.가장 많은 어선이 동원된 것은 2025년 12월 25일 전후였다. 약 2000척이 남북 약 470㎞에 걸쳐 두 개의 역L자형 대열을 만들었다. 이 역시 나흘 뒤 시작된 중국군의 대만 포위 훈련 시기와 맞물렸다. 올해 1월에는 약 1400척이 남북 약 220㎞에 걸쳐 대열을 형성했고, 3월에는 이보다 약 100㎞ 북쪽인 일본 규슈 인근 해역에서도 유사한 움직임이 포착됐다.신문은 이런 움직임이 단순 조업이 아닌 회색지대 작전 훈련 가능성이 높다고 전했다. 중국 해양문제 전문가인 마스오 치사코 규슈대 교수는 “대만 유사시나 센카쿠열도 분쟁 때 해상 민병대가 선봉에 설 가능성이 크다”며 “국제법상 모호성 때문에 일본과 대만의 초기 대응이 늦어질 수 있다”고 말했다.