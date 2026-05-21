트럼프 “협상” vs 네타냐후 “폭격”… 이란 해법 파열음

후속 합의 제안에 네타냐후 격앙

미국 측 새 종전안 전달받은 이란

“자산 동결 해제·봉쇄 중단이 먼저”

세줄 요약 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 문제를 놓고 전화 통화 뒤 정면으로 엇갈렸다. 트럼프는 중재국이 준비 중인 의향서를 통해 전쟁 종료와 30일 협상을 추진하자고 했고, 네타냐후는 지연이 이란에만 이득이라며 즉각 공습 재개를 요구했다. 트럼프·네타냐후, 이란 해법 놓고 충돌

트럼프, 전쟁 종료 뒤 30일 협상안 제시

네타냐후, 지연 반대하며 즉각 공습 요구

2026-05-22 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 문제 해법을 두고 의견 차이를 보이며 충돌한 것으로 전해졌다.미 정치전문매체 액시오스는 20일(현지시간) 소식통을 인용해 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 전날 저녁 전화 통화로 이란과의 새로운 협상 타결 방안을 논의했으며, 통화 후 네타냐후 총리가 크게 화를 냈다고 보도했다.통화 내용을 브리핑받은 미국 측 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 현재 중재국들이 미국과 이란이 서명할 ‘의향서’를 준비 중이라고 설명했다. 이 문서에는 이란과의 전쟁을 공식적으로 종료하고, 30일간 이란의 핵 프로그램 및 호르무즈 해협 개방 등 주요 현안을 협상한다는 내용이 담겨 있는 것으로 알려졌다. 이번 수정안은 카타르와 파키스탄이 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트 등 다른 중재국의 의견을 반영해 마련 중인 것으로 알려졌다.트럼프 대통령은 앞으로 며칠 더 시간을 두고 이란의 반응을 지켜보되 협상이 무산될 경우 즉각 공습을 재개할 준비가 돼 있다는 입장이다. 반면 네타냐후 총리는 협상이 지연될수록 이란에게만 이득이 된다고 주장하며, 이란의 군사력을 약화하기 위해서는 당장 전쟁을 재개해야 한다고 주장한다. 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 통화 내용을 묻는 취재진에 “네타냐후는 내가 원하는 대로 할 것”이라며 자신이 주도권을 쥐고 있음을 시사했다.한편 이란은 미국 측으로부터 새로운 제안을 전달받아 검토 중이라고 밝혔다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 국영방송과의 인터뷰에서 이같이 전하며, 중재를 돕기 위해 파키스탄 내무부 장관이 현재 테헤란에 머물고 있다고 설명했다. 그러면서 전쟁 종식을 위한 선결 과제로 해외 자산 동결 해제와 미국의 해상 봉쇄 중단 등 기존 이란의 요구 사항을 재차 강조했다.새로운 협상안에 대한 이란의 공식적인 입장이 아직 알려지지 않은 가운데 액시오스는 소식통을 인용해 현재로서는 이란이 이번 제안을 수용할지, 혹은 기존 입장을 바꿀지 불확실한 상황이라고 전했다.