‘마두로 나이키’ 입고 중국 간 루비오 장관, 여기서 입 쩍 벌려

루비오, 중국의 입국 금지 제재 뚫고 방중

‘마두로 나이키’ 입어 “적대감” 지적 나와

이미지 확대 마코 루비오 미국 국무장관이 14일 베이징 인민대회당에서 천장 내부장식을 가리키며 찬사를 표현하고 있다. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 마코 루비오 미국 국무장관이 14일 베이징 인민대회당에서 천장 내부장식을 가리키며 찬사를 표현하고 있다. 소셜미디어 캡처

미국 대통령 전용기 안에서 마두로(오른쪽) 전 베네수엘라 대통령이 체포될 때 입었던 것과 같은 나이키 운동복을 입은 마코 루비오 장관. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 대통령 전용기 안에서 마두로(오른쪽) 전 베네수엘라 대통령이 체포될 때 입었던 것과 같은 나이키 운동복을 입은 마코 루비오 장관. 엑스 캡처

세줄 요약 중국이 2020년 입국 금지 제재를 부과했던 마코 루비오 미 국무장관이 첫 중국 방문에 나서 주목받았다. 그는 전용기 안 인터뷰에서 호르무즈 해협 개방에 중국의 역할을 강조했고, 마두로가 입었던 것과 같은 나이키 운동복 사진으로도 화제가 됐다. 입국 금지 제재 뚫은 루비오 첫 중국 방문

호르무즈 해협 개방에 중국 역할 강조 발언

마두로와 같은 나이키 복장 사진 논란 확산

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14일 베이징에서 열린 미중 정상회담에서 중국 언론의 가장 많은 관심을 받은 인물 중 한 명은 입국 금지란 제재를 뚫고 첫 중국 방문에 나선 마코 루비오 국무장관이었다.루비오 장관은 상원의원 시절 대중 강경파의 선봉장을 자처하며 신장자치구 위구르족의 인권 문제와 홍콩 시위 등에 과격한 발언을 쏟아냈다.이에 중국 정부는 2020년부터 루비오 장관의 입국을 금지하는 제재를 부과했다.하지만 지난해 1월 그가 국무장관직에 취임하자 중국 외교부는 이름표기를 ‘로비오(卢比奥)’에서 ‘로비오(鲁比奥)’로 바꾸면서 외교적 유화 신호를 보냈다.베이징 정상회담을 앞두고는 루비오 장관에 대한 입국 금지 조치에 대해 “제재는 상원의원 시절 발언과 행동에 따른 것”이라고 선을 긋기도 했다.그는 중국으로 향하는 대통령 전용기 안에서 폭스뉴스와의 인터뷰를 통해 호르무즈 해협 개방을 위한 중국의 역할을 강조했다.이어 “중국은 지정학적으로 우리의 가장 큰 정치적 도전 과제”라며 호르무즈 해협의 교통 재개를 돕는 것이 중국의 국익에도 부합한다고 주장했다.중국은 이란에서 생산돼 호르무즈 해협을 거치는 원유의 대부분을 수입하면서 전쟁 자금을 지원하고 있다는 것이 미국의 판단이다.한편 루비오 장관은 전용기 안에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령이 미군에 체포될 때 입은 것과 똑같은 나이키 운동복을 입고 찍은 사진으로 화제를 모았다.스티븐 청 백악관 공보국장은 루비오 장관의 사진과 함께 “나이키 테크 ‘베네수엘라’를 멋지게 소화하고 있다!”라는 설명을 붙였다.지난해 1월 마두로 전 대통령이 입은 나이키 복장은 정치적 밈(인터넷 유행)이 되면서 판매량이 급증해 품절 사태를 빚었다.게다가 백악관 소셜 미디어 계정은 정장을 입은 루비오 장관, 나이키 운동복을 입고 구금된 마두로의 모습 그리고 몇 달 뒤 같은 운동복을 입고 에어포스 원에 탑승한 루비오 장관의 사진을 연결한 짧은 영상과 함께 “완벽한 마무리 순간(Full circle moment)”이란 자막을 달아 논란을 낳았다.중국 네티즌들은 “루비오는 마두로가 미군에 납치됐을 때 입었던 것과 똑같은, 적대감이 가득한 복장을 고의로 입고 에어포스원에 탑승했다”고 지적했다.시진핑 중국 국가주석과의 회담을 위해 인민대회당 동대청에 입장한 루비오 장관은 천장의 내부 장식에 감탄한 듯 손가락으로 가리키거나 피트 헤그세스 국방장관에게 장식을 보라고 부르는 모습이 포착돼 화제를 모았다.