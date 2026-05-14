“트럼프·시진핑, 호르무즈 개방 합의…·이란 핵무기는 불허”-백악관

“호르무즈 군사화·통행료 부과에도 반대”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징 천단 공원 앞에 서 있다. 2026.5.14 베이징 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징 천단 공원 앞에 서 있다. 2026.5.14 베이징 AP 연합뉴스

세줄 요약 백악관은 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 호르무즈 해협을 개방 상태로 유지하고 군사화나 통행료 부과를 반대하기로 했다고 밝혔다. 두 정상은 이란이 핵무기를 가져서는 안 된다는 데도 뜻을 모았고, 미국산 원유와 농산물 확대, 펜타닐 차단도 논의했다. 호르무즈 해협 개방 유지 합의

이란 핵무기 보유 불허 뜻 모음

미중 경제협력·원유 수입 논의

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 중국 베이징에서 9년 만에 마주한 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 호르무즈 해협 개방과 이란 핵무기 불허에 합의했다고 이날 미국 백악관이 밝혔다. 두 정상은 호르무즈 해협을 군사화하거나 통행료를 부과해선 안 된다는 데도 의견을 모은 것으로 전해졌다.백악관은 이날 정상회담 결과를 설명하는 보도자료에서 “(트럼프 대통령과 시 주석) 양측은 에너지의 자유로운 공급을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 상태로 유지되어야 한다는 데 동의했다”고 밝혔다.백악관은 “시 주석은 또한 중국이 호르무즈 해협의 군사화와 그 이용에 통행료를 부과하려는 어떠한 시도에도 반대한다는 입장을 분명히 했다”며 “(시 주석이) 향후 중국의 해협 의존도를 줄이기 위해 미국산 원유를 더 많이 구입하는 데 관심을 표명했다”고 전했다.특히 미중 양국은 이란이 결코 핵무기를 가져선 안 된다는 데에도 동의했다고 백악관이 설명했다.이날 회담과 관련해 백악관은 “트럼프 대통령이 시 주석과 좋은 만남을 가졌다”며 미국 기업들의 중국 시장 접근 확대를 포함해 양국 간 경제 협력을 증진하는 방안들을 논의했다고 전했다.이밖에 트럼프 대통령은 펜타닐 원료인 전구체의 미국 유입 차단 노력 강화와 중국의 미국산 농산물 수입 확대 필요성에 대해서도 언급한 것으로 전해졌다.다만 회담 결과 보도자료에는 대만 문제나 한반도 문제에 대한 설명은 담기지 않았다.