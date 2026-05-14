시진핑이 트럼프에 경고한 ‘투키디데스 함정’이란

9년만 중국서 열린 미중정상회담

시진핑, 하버드대 교수 개념 언급

미중관계의 새로운 패러다임 강조

이미지 확대 2025년 중국을 방문한 그레이엄 앨리슨(왼쪽) 미국 하버드대 교수가 왕이 중국 외교부장과 대화하고 있다. 외교부 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2025년 중국을 방문한 그레이엄 앨리슨(왼쪽) 미국 하버드대 교수가 왕이 중국 외교부장과 대화하고 있다. 외교부 홈페이지 캡처

이미지 확대 생전에 중국 천단공원을 방문한 헨리 키신저(가운데) 전 미국 국무장관. 바이두 캡처 닫기 이미지 확대 보기 생전에 중국 천단공원을 방문한 헨리 키신저(가운데) 전 미국 국무장관. 바이두 캡처

이미지 확대 헨리 키신저 전 국무장관이 천단공원 방명록에 “이렇게 위대한 과거를 가진 나라는 더 위대한 미래를 가질 것이다”란 글을 남겼다. 바이두 캡처 닫기 이미지 확대 보기 헨리 키신저 전 국무장관이 천단공원 방명록에 “이렇게 위대한 과거를 가진 나라는 더 위대한 미래를 가질 것이다”란 글을 남겼다. 바이두 캡처

세줄 요약 시진핑은 9년 만에 방중한 트럼프에게 미중이 투키디데스의 함정을 극복해야 한다고 말했다. 이는 신흥 강국과 기존 강대국의 충돌이 전쟁으로 번질 수 있다는 경고다. 트럼프는 시 주석을 위대한 지도자라고 추켜세웠다. 시진핑, 트럼프에 미중 협력과 함정 극복 강조

투키디데스의 함정, 강대국 충돌과 전쟁 위험 설명

중국, 앨리슨과 키신저 활용해 대외 메시지 강화

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시진핑 중국 국가주석은 14일 9년 만에 방중한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 양국 간 협력을 강조하며 중미가 이른바 ‘투키디데스의 함정’을 극복해야 한다고 밝혔다.시 주석은 “중미가 이른바 ‘투키디데스의 함정’을 극복하고 강대국 관계의 새로운 패러다임을 개척할 수 있을지는 역사의 질문이자 세계의 질문”이라고 주장했다.트럼프 대통령은 시 주석을 ‘위대한 지도자’라고 치켜세우며 “일부 사람들은 내가 당신을 위대한 지도자라고 부르는 것을 좋아하지 않는다”면서 “그러나 그것은 사실이기 때문에 나는 계속 그렇게 말할 것”이라고 했다.시 주석이 언급한 ‘투키디데스의 함정’이란 그레이엄 앨리슨 미국 하버드대 교수가 처음 언급한 개념으로 신흥 강국이 부상할 때 기존 강대국이 이를 견제하는 과정에서 전쟁으로 치닫기 쉽다는 의미다.앨리슨 교수는 2012년 당시 급부상하던 중국과 이를 견제하려는 미국의 상황을 고대 그리스의 스파르타(기존 패권)와 아테네(신흥 강자)의 갈등에 비유하며 전쟁의 위험성을 경고했다.투키디데스는 스파르타와 아테네 간 전쟁의 역사를 기록한 ‘펠로폰네소스 전쟁사’를 쓴 고대 그리스의 역사가이자 장군이다.그는 이어 지난 500년간 발생한 16차례의 패권 교체기 중 12번의 전쟁이 발생했다는 통계적 근거를 제시했다.중국은 ‘투키디데스의 함정’ 개념을 미중 관계에서 전략적으로 사용하고 있다는 분석을 받는다.앨리슨 교수는 최근 자주 중국을 방문해 시 주석은 물론 왕이 외교부장, 중국 권력 서열 4위인 왕후닝 공산당 중앙정치국 상무위원 등 지도자들과 교류했다.지난 3월 중국발전포럼(CDF)에 참석한 앨리슨 교수는 대만 문제의 민감성을 언급하면서 미중 양국이 ‘투키디데스의 함정’에 빠지지 않기 위해 대화와 소통을 강화해야 한다고 제언했다.중국은 미중 수교를 이끈 헨리 키신저 전 국무장관에 이어 그의 정신을 계승한다고 평가받는 앨리슨 교수를 자국 입장을 서방에 가장 잘 전달할 수 있는 ‘영향력 있는 미국인 지성’으로 활용하고 있다.이번 트럼프 대통령의 방문에서도 키신저의 그림자를 찾아볼 수 있는데 양국 정상이 산책한 베이징의 명소 천단공원은 키신저의 비밀 애호 장소다.천단공원은 중국 명나라와 청나라 황제가 하늘에 제사를 올리던 장소로, 중국 문명의 정통성을 상징하는 곳이다.미국 외교사의 전설적 인물인 키신저는 1972년 미중 수교를 끌어냈으며 중국에서는 ‘오래된 친구’로 통한다. 트럼프 대통령도 키신저를 “미국의 국익을 위한 현실주의자”라고 높이 평가했다.생전 100차례 이상 중국을 방문하고 15차례 천단공원을 찾은 키신저는 공원 고목에 깊은 인상을 받고 “이렇게 위대한 과거를 가진 나라는 더 위대한 미래를 가질 것이다”라는 글을 방명록에 남기기도 했다.