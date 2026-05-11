트럼프 찾는 천단공원은…250주년 미국에 ‘역사 자존심’ 과시

트럼프 대통령 14~15일 중국 방문

13일 저녁 베이징 도착, 환영 행사

이미지 확대 중국 베이징의 천단공원. 바이두 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 베이징의 천단공원. 바이두 캡처

이미지 확대 중국을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽 두 번째)과 부인 멜라니아 여사가 베이징 자금성에서 엄지를 세워 보이는 시진핑 중국 국가주석의 환영을 받고 있다. 이날 트럼프의 자금성 참관은 황제만이 다니는 길인 고궁 중축 선을 따라 이뤄졌으며 시 주석이 트럼프 곁에서 함께 하며 고궁의 역사와 건축 그리고 문화를 직접 소개했다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 중국을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽 두 번째)과 부인 멜라니아 여사가 베이징 자금성에서 엄지를 세워 보이는 시진핑 중국 국가주석의 환영을 받고 있다. 이날 트럼프의 자금성 참관은 황제만이 다니는 길인 고궁 중축 선을 따라 이뤄졌으며 시 주석이 트럼프 곁에서 함께 하며 고궁의 역사와 건축 그리고 문화를 직접 소개했다. 서울신문DB

세줄 요약 도널드 트럼프 미국 대통령이 9년 만에 중국을 다시 찾으며 베이징 천단공원 방문이 일정에 포함됐다. 중국은 황제가 하늘에 제사하던 이곳에서 역사와 문명에 대한 자존심을 드러내고, 미중이 동등하게 교류한다는 메시지를 보낼 것으로 보인다. 트럼프 9년 만의 중국 국빈방문 일정 포함

천단공원서 중국 역사·문명 자존심 과시

미중 동등 교류 메시지 발신 전망

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도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 14~15일 9년 만에 다시 중국을 찾는다.이번 국빈방문 일정에는 베이징의 유네스코 세계문화유산인 천단공원 방문이 포함돼 관심을 모은다.트럼프 대통령은 지난 2017년 첫 방중 당시 시진핑 중국 국가주석 부부의 안내로 멜라니아 여사와 함께 자금성을 둘러본 바 있다.이번에는 황제가 하늘에 제사를 올리던 성스러운 공간인 천단공원이 선택됐다. 명나라 영락제 시절인 1420년에 완공된 천단공원은 명·청 황제들이 풍년과 국가 안녕을 기원하던 제단으로, 한국의 환구단과 성격이 유사하다.중국은 해외 정상의 국빈 방문 시 베이징에 더해 고속열차로 상하이, 톈진 등으로 이동해 첨단 기술을 과시하는 일정을 선호한다.하지만 이번에는 이란과 전쟁 중인 트럼프 대통령의 빡빡한 일정과 경호 부담으로 성사되지 않았다.대신 시 주석은 천단공원을 직접 안내하며 중국의 ‘역사적 자존심’을 드러낼 것으로 보인다.2017년 자금성에서 두 정상은 역사에 관한 대화를 나눈 바 있다. 트럼프 대통령이 “이집트 역사가 더 오래된 것 아닌가”라고 묻자, 시 주석은 “이집트 문명은 중간에 끊겼지만 중국 문명은 단 한 번도 맥이 끊기지 않았다. 우리는 ‘용의 후예’라 부른다”라며 강한 자부심을 드러냈다.이번 천단공원도 자금성처럼 중국의 역사와 문명에 대한 자존심을 과시할 수 있는 곳이다.미국은 올해 건국 250주년을 맞아 트럼프 대통령의 얼굴을 넣은 기념 주화와 여권, 서명이 담긴 지폐 발행 등 기념 행사를 준비 중이다. 현직 대통령의 얼굴과 서명이 국가 발행물에 들어가는 것은 유례없는 일로 미국 내부에서도 트럼프 대통령의 허영심을 채우려는 처사라는 비판이 나온다.자금성이 황제의 권위를 상징한다면 천단공원은 황제의 신성함을 상징하는 곳으로 트럼프 대통령의 방문은 시 주석이 ‘황제급’ 예우로 대접한다는 의미이기도 하다.중국의 역사와 문명을 과시하는 것과 더불어 푸른색 지붕이 특징인 천단공원을 두 정상이 걷는 모습은 ‘미중이 동등하게 교류한다’는 메시지를 세계에 보낼 전망이다.