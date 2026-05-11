“7년 동안 5450만원 챙겼다”…日 도쿄 서점서 절도 적발된 韓 남성

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“7년 동안 5450만원 챙겼다”…日 도쿄 서점서 절도 적발된 韓 남성

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-05-11 07:04
수정 2026-05-11 07:04
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서점 내부 모습. 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf
서점 내부 모습. 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf


일본 도쿄에서 책을 훔친 한 한국 남성이 경찰에 붙잡혔다. 경찰 조사 결과 그는 지난 7년 동안 1만개가 넘는 책과 영상물을 고물상에 팔아 5000만원이 넘는 현금을 챙긴 것으로 파악됐다.

10일 마이니치신문 등 외신에 따르면 도쿄 경시청 혼조경찰서는 49세의 한국 남성을 지난 7일 체포했다.

이 남성은 지난해 8월 8일 오후 8시 35분쯤 나카노구의 한 서점에서 총 3만 4100엔(약 31만 9000원)어치 책 15권을 훔친 혐의로 기소됐다. 남성의 현주소와 직업은 알려지지 않았다.

경찰이 이 사건에 대해 물어보자 남성은 “기억이 안 난다”고 답했다고 한다.

경찰은 이 남성이 돈을 마련하기 위해 2019년부터 책과 블루레이 디스크를 계속 훔쳐 고물상에 팔아온 것으로 보고 있다.



경찰이 남성의 고물상과의 거래 기록을 확인한 결과 2019년부터 2026년 3월까지 7년 동안 이 남성이 팔아온 물품은 1만 1334개였다. 판매 금액은 총 582만 9215엔(약 5450만원)에 달했다. 그 중 대부분은 책이었던 것으로 나타났다.
김성은 기자
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