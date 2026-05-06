크루즈 덮친 ‘한타바이러스’… “사람 대 사람 전파 의심해야”

감염 의심 5건… 3명 사망호흡기 질환·장기 부전 등 유발
발병·전파 가능성 낮아 이례적
WHO “공포 느낄 필요는 없어”
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네덜란드 선적 크루즈선 ‘MV 혼디우스’.
로이터 연합뉴스
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대서양을 항해하던 대형 크루즈 유람선에서 발생한 한타바이러스가 사람 간 전파됐을 가능성이 있다고 세계보건기구(WHO)가 밝혔다. 한타바이러스는 주로 쥐 등 설치류의 배설물을 통해 전파되지만, 해당 선박에서 쥐는 발견되지 않았다.
5일(현지시간) AFP통신에 따르면 마리아 반 케르크호베 WHO 전염병 대응 국장은 이날 기자들에게 “밀접한 접촉을 통해 사람 간 전파가 이뤄졌을 수 있다”며 최초 환자가 탑승 전 이미 감염됐을 수 있다고 전했다.
WHO에 따르면 현재 서아프리카 섬나라 카보베르데 영해에 있는 네덜란드 선적 크루즈선 ‘MV 혼디우스’에서 발생한 한타바이러스 확진 사례는 2건, 감염 의심 사례는 총 5건이다. 이 중 3명이 사망했다. 배에는 승객과 승무원 약 150명이 타고 있으며 한국 승객은 확인되지 않았다.
한타바이러스는 한국 한탄강에서 처음 발견된 바이러스로 심각한 호흡기 질환과 장기 부전을 유발할 수 있다. 감염 초기에는 발열과 근육통 등 독감과 유사한 증상을 보이며 잠복기는 수주에 이른다.
발병이 드물고, 사람 간 전파 가능성도 적은 전염병이 초호화 유람선에서 나타났다는 점에서 보건당국에서는 이례적이라는 평가가 나왔다. 다만 WHO는 일반 대중에게 미치는 위험도는 여전히 낮은 수준이라며 공포를 느낄 필요는 없다고 밝혔다.
MV 혼디우스호는 뱃길로 약 3일 걸리는 스페인령 카나리아 제도에 입항할 예정이다. 로이터통신은 스페인 정부가 WHO의 요청에 따라 해당 선박을 수용하기로 했다고 보도했다. 승객과 승무원들은 현지에서 검진과 치료를 받은 뒤 각국으로 이송될 예정이다.
세줄 요약
- 크루즈선 한타바이러스, 사람 간 전파 가능성 제기
- 확진 2건·의심 5건·사망 3건, 쥐는 미발견
- WHO, 대중 위험 낮다며 공포 불필요 강조
2026-05-07 14면
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