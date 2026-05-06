종전 실마리 베이징서 풀리나… 中, 이란 불러 중재외교

왕이·아라그치 외교회담

이미지 확대 전쟁 개전 후 처음 만난 中·이란 외무 왕이 중국 외교부장(오른쪽 두 번째)과 아바스 아라그치(맨 왼쪽) 이란 외무장관이 6일 베이징에서 회담하고 있다. 중국은 중동전쟁 이후 사태 수습을 위한 외교 행보를 이어 가고 있다.

베이징 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전쟁 개전 후 처음 만난 中·이란 외무 왕이 중국 외교부장(오른쪽 두 번째)과 아바스 아라그치(맨 왼쪽) 이란 외무장관이 6일 베이징에서 회담하고 있다. 중국은 중동전쟁 이후 사태 수습을 위한 외교 행보를 이어 가고 있다.

베이징 신화 연합뉴스

세줄 요약 중국과 이란 외교 수장이 베이징에서 회동했다. 미국·이란 휴전 유지와 호르무즈 해협 개방 등을 논의했고, 미국은 중국에 이란 설득을 압박했다. 중국은 미중 회담을 앞두고 중재자 입지를 다지려는 모습이다. 베이징서 중국·이란 외교장관 회동

미국·이란 휴전과 호르무즈 논의

중국, 중재외교로 입지 강화 시도

2026-05-07 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란이 대화 국면으로 전환될 가능성이 제기된 가운데 이란과 중국의 외교 수장이 베이징에서 회동했다. 지난달 미국·이란의 ‘2주 휴전’ 합의를 끌어내는 데 중국의 중재가 주효했다는 분석이 나오는 만큼, 이번 회담이 종전의 실마리를 찾는 계기가 될지 주목된다.6일 AP통신은 중국 관영 신화통신을 인용해 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이날 오전 베이징에서 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관)과 회담했다고 보도했다. 아라그치 장관이 중국을 방문한 건 지난 2월 말 미국·이스라엘과의 전쟁이 발발한 이후 처음이다. 두 사람은 개전 이후 최소 세 차례 이상 통화하며 소통해 온 것으로 알려졌다.회담의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았으나 이란 외무부는 이번 회담을 앞두고 양국 관계의 발전 방안과 함께 급변하는 국제 정세에 대해 논의할 것이라고 설명했다. 일부 외신은 이번 회담에서 미국과 이란의 휴전 상태 유지 및 이란의 호르무즈 해협 개방 등이 주요 의제로 다뤄질 것이라고 보도했다.중국의 초청으로 성사된 이번 회동은 미국이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 사태를 해결하기 위해 중국의 적극적인 역할을 촉구한 가운데 이뤄졌다. 마코 루비오 미 국무장관은 전날 백악관 브리핑에서 이란의 해협 봉쇄가 중국에도 해를 끼친다고 주장하며, 중국이 이란을 향해 “세계 경제를 인질로 잡지 말라”는 메시지를 직접적으로 전달해야 한다고 강조했다. 이는 이란에 대한 중국의 영향력을 인정하는 동시에, 이란의 주요 군사 자금줄 역할을 해온 중국의 책임 있는 행동을 압박한 것으로 풀이된다.특히 양국 외교장관의 이번 만남이 도널드 트럼프 미 대통령의 방중을 일주일여 앞두고 이뤄진 점도 주목된다. 이란 원유의 최대 구매국인 중국으로서는 이번 전쟁의 종전이 시급한 만큼 적극적으로 중재에 개입하는 한편, 국제사회에서의 외교적 입지를 강화하려는 계산이 깔려있다는 분석이다.대니얼 러셀 아시아소사이어티정책연구소 부회장은 CNBC에 “시진핑 중국 국가주석에게 이란의 이번 방중은 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 ‘책임감 있는 강대국’으로서의 입지를 다지는 동시에 중국의 위험을 최소화하는 기회가 될 수 있다”고 짚었다. 중국은 앞서 지난달에도 미국과 이란이 2주간 휴전을 협상하는 과정에서 막판에 개입해 이란에 협상 수용을 압박하며 중재자로서의 존재감을 드러낸 바 있다.