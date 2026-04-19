이란은 유조선 공격, 美는 나포 채비… 혼돈의 해협 ‘일촉즉발’

호르무즈 재봉쇄에 ‘강대강 대치’

이미지 확대 호르무즈 비행하는 美아파치 헬기 미국 중부사령부(CENTCOM)가 18일(현지시간) 공개한 사진에서 전날 AH-64 아파치 헬기가 호르무즈 해협 상공을 비행하고 있다.

미 중부사령부 제공·AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 비행하는 美아파치 헬기 미국 중부사령부(CENTCOM)가 18일(현지시간) 공개한 사진에서 전날 AH-64 아파치 헬기가 호르무즈 해협 상공을 비행하고 있다.

미 중부사령부 제공·AFP 연합뉴스

2026-04-20 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호르무즈 해협을 재봉쇄한 이란 군부가 항해 중인 선박을 잇따라 공격하면서 미국과 이란의 해상 충돌 우려가 다시 고조되고 있다. 미국은 특히 호르무즈 해협 이외 지역에서도 이란 연계 선박을 나포하려는 움직임을 보이고 있어 일촉즉발의 ‘강대강’ 대치가 우려된다.18일(현지시간) 영국해사무역기구(UKMTO)에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 연계 고속정 2척이 오만 북동쪽 20해리(약 37㎞) 지점에서 유조선 1척을 공격했다. IRGC는 무선 교신을 통한 경고 없이 발포했으며 선박과 승무원은 모두 안전한 것으로 알려졌다. 오만 북동부 약 46㎞ 해상에서도 컨테이너선 1척이 미확인 발사체에 피격당했다는 신고가 접수됐다. 해당 선박의 컨테이너 일부가 파손됐다.선박 추적업체 탱커트래커스닷컴은 이들 선박이 인도 선적이며 호르무즈 해협을 통과해 인도로 가려다 IRGC 통제에 의해 서쪽으로 돌아가야 했고 이 과정에서 발포가 있었다고 전했다. 선박 가운데 한 척은 200만 배럴의 원유를 실은 초대형 원유 운반선인 것으로 알려졌다. 인도 외무부는 이번 공격을 ‘심각한 사건’으로 규정하고 자국 주재 이란 대사를 초치해 항의했다. 워싱턴포스트(WP)는 “이번 피격 사건으로 인해 미국과 이란의 휴전이 얼마나 취약한지 드러났다”고 진단했다.이런 가운데 미군은 호르무즈 해협뿐만 아니라 전 세계 공해상에서 이란과 연계된 선박을 나포할 준비를 하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 앞서 댄 케인 미 합참의장은 브리핑에서 “태평양 등 다른 작전구역에서 이란 국적 선박이나 이란에 물적 지원을 제공하려는 모든 선박을 적극적으로 추적할 것”이라고 밝혔는데, 실행 조치를 진행하고 있다는 것이다. 미국은 올해 초 니콜라스 마두로 정권을 축출할 때도 베네수엘라 유조선을 잇따라 나포했다.이란 연계 선박을 나포할 법적 근거는 미 재무부와 법무부, 연방검찰이 마련하고 있는 것으로 보인다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 15일 이란의 석유 해외 판매를 주도하는 네트워크와 선박들에 대한 제재를 단행했다. 해당 네트워크는 이란 국가안보회의 사무총장 겸 최고지도자 군사고문인 알리 샴카니의 아들 모하마드 호세인 샴카니가 이끌고 있다. 토드 블랜치 미 법무부 장관 대행도 제재 대상인 이란산 원유를 구매할 경우 기소하겠다고 경고했으며, 워싱턴DC 연방검찰청은 이란 정권을 지원하는 대상 및 적대적 네트워크를 추적하기 위해 노력 중이라고 WSJ에 밝혔다.