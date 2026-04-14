미·이란, 이번 주 2차 협상 가능성

이르면 16일 파키스탄서 열릴 듯

호르무즈 봉쇄 긴장 속 물밑 접촉

이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령이 파키스탄에서 이란 관련 협상을 앞두고 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 만난 모습, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장을 단장으로 한 고위급 대표단이 미국과의 협상 참석을 위해 파키스탄 이슬라마바드에 도착한 모습. AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 JD 밴스 미국 부통령이 파키스탄에서 이란 관련 협상을 앞두고 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 만난 모습, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장을 단장으로 한 고위급 대표단이 미국과의 협상 참석을 위해 파키스탄 이슬라마바드에 도착한 모습. AP뉴시스

2026-04-15 1면

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종전 협상 결렬 후 미국이 ‘호르무즈 역봉쇄’ 카드로 대이란 압박에 나선 가운데 조만간 2차 협상이 개최될 수 있다는 관측이 나왔다. 이번 전쟁의 최대 승부처인 호르무즈 해협을 둘러싼 일촉즉발의 위기감이 증폭되는 가운데 한편에서 분주한 외교적 대화가 오가고 있는 것으로 풀이된다.AP통신은 ‘2주 휴전’ 만료일인 오는 21일 전에 2차 대면 회담이 열릴 가능성이 제기되고 있다고 13일(현지시간) 보도했다. AP는 미 당국자의 말을 인용해 이르면 오는 16일 2차 회담이 열릴 수 있다며 회담 장소로는 1차 협상지였던 파키스탄 수도 이슬라마바드와 스위스 제네바가 거론되고 있다고 전했다.로이터통신은 같은 날 미국과 이란 협상단이 이번 주 후반 파키스탄으로 복귀할 예정이라고 보도했다. 지난 12일 이슬라마바드에서 노딜로 끝난 협상을 같은 장소에서 이어 간다는 의미로, 2주 휴전 기간이 끝나기 전 미·이란이 한 차례 더 대면할 가능성이 제기된다.이와 관련, 양국의 중재자 역할을 맡은 파키스탄은 또 다른 중재국인 튀르키예 등과 함께 미국과 이란 측에 2차 회담 의지를 타진해 왔다. 1차 회담에서 미국과 이란이 핵 프로그램과 호르무즈 해협 통제권 등 핵심 쟁점에서 이견을 확인한 가운데 중재국들은 타협안을 갖고 양측을 설득했을 것으로 관측된다.대화 재개 움직임은 미국의 대이란 해상 봉쇄가 본격적으로 시작한 시점에 나왔다. 호르무즈 해협을 둘러싼 양측의 봉쇄와 역봉쇄가 맞물린 초유의 사태 속에 중동의 긴장감은 커지고 있다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미군은 대이란 해상 봉쇄 작전을 지원하기 위해 15척 이상의 군함을 현지에 전격 배치했다. 도널드 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란 해군 선박 158척이 완전히 파괴돼 바다에 가라앉아 있다”며 “우리가 공격하지 않은 건 이른바 ‘고속 공격함’이라고 부르는 소수의 선박들이다. 이들 ﻿중 ﻿하나라도 우리의 봉쇄 구역에 접근하면 즉시 제거할 것”이라고 경고했다.이란은 미국의 해상 봉쇄 조치에 강력히 반발했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 트럼프 대통령을 향해 “당신이 싸운다면, 우리도 싸울 것”이라고 응전 의사를 분명히 했다. 이슬람혁명수비대(IRGC) 또한 “상대방이 대응하기 어려운 새﻿ 전쟁 방식을 도입할 것”이라며 고강도 군사 작전 가능성을 시사했다.이 같은 봉쇄 조치 속에 항행의 혼선은 계속되고 있는 것으로 보인다.외신들은 해상 봉쇄 직후 아랍에미리트(UAE)에서 출발해 중국으로 가려던 중국 관련 유조선 2척이 긴급 회항했다고도 전했다. “승인 없이 봉쇄구역에 진입하는 모든 선박을 차단·회항·나포하겠다”는 미군의 엄포에 따라 안전을 우려해 뱃머리를 돌린 것으로 풀이된다.반면 중국 해운사 소속 ‘리치스타리’호는 해협 봉쇄에도 불구하고 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만으로 빠져나갔다고 로이터가 보도했다. 로이터통신은 미군의 봉쇄가 시작된 후 호르무즈 해협을 탈출한 첫 사례로 보인다고 전했다.