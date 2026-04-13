영국 “항행 자유 지지” 일본 “자위대 파견 미정”… 트럼프와 거리두기

프랑스 등 ‘광범위 연합’ 구성 추진﻿

군사적 방식보다 해상 안전에 무게

이미지 확대 지난 12일(현지시간) 오만 무산담주 해안 인근 호르무즈 해협에 한 선박이 떠 있는 모습.

로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 12일(현지시간) 오만 무산담주 해안 인근 호르무즈 해협에 한 선박이 떠 있는 모습.

로이터 연합뉴스

2026-04-14 2면

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도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 호르무즈 해협 ‘역봉쇄’ 계획에 영국과 일본 등은 거리를 두며 신중한 입장을 보였다.12일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 영국 정부 대변인은 이날 트럼프 대통령이 이란 해상을 봉쇄한다고 발표한 것과 관련해 “우리는 항행의 자유와 호르무즈 해협의 개방을 계속 지지하며, 이는 세계 경제와 자국의 생활비 안정을 위해 시급히 필요하다”고 밝혔다. 그러면서 “프랑스 등 다른 파트너들과 함께 항행의 자유를 보호하기 위한 광범위한 연합을 구축하기 위해 협력하고 있다”고 강조했다. 이는 미국이 추진하는 군사적 봉쇄 방식에 참여하기보다 다자 협력을 통한 해상 안전 확보에 무게를 두겠다는 의미로 해석된다고 영국 언론은 짚었다.트럼프 대통령이 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “영국을 비롯한 몇몇 다른 국가들이 (호르무즈 해협에) 기뢰 제거선을 보내고 있다”고 말한 것 역시 해협의 안전한 항행을 복원하기 위한 다자 협력 구상에 따른 것이지 미국의 계획과는 별개라고 블룸버그통신은 지적했다.일본 정부 또한 미국의 해협 봉쇄 계획에 따른 자위대 파견 가능성에 선을 그었다. 기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 해협을 봉쇄하고 기뢰 제거에 착수하겠다고 한 것과 관련해 “중요한 것은 앞으로 호르무즈 해협의 항해 안정 확보를 비롯한 사태 진정”이라며 “외교를 통해 조기에 최종 합의에 이르는 것을 기대한다”고 밝혔다. 해협 봉쇄와 기뢰 제거에 참여할 가능성에 대해서는 “자위대 파견 이야기라면 조금도 결정된 게 없다”고 전했다.