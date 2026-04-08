美·이란 10일 회담… 재건비·우라늄 농축 ‘10차 방정식’ 풀릴까

파키스탄서 10개 항목 놓고 협상

이미지 확대 “전쟁 반대” 미국과 이란이 파키스탄의 중재로 ‘2주 휴전’에 합의한 7일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 인근 라파예트 공원에서 활동가들이 전쟁 반대 시위를 하고 있다.

워싱턴DC AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 “전쟁 반대” 미국과 이란이 파키스탄의 중재로 ‘2주 휴전’에 합의한 7일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 인근 라파예트 공원에서 활동가들이 전쟁 반대 시위를 하고 있다.

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2026-04-09 2면

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파키스탄의 막후 중재로 ‘2주 휴전’에 동의한 미국과 이란이 10일 파키스탄 이슬라마바드에서 회담을 갖는다. 전쟁 종식의 첫걸음이 될 수 있는 발판은 마련했으나, 양국 간 입장 차가 커 향후 협상이 순탄치만은 않을 것으로 전망된다.8일 외신을 종합하면 도널드 트럼프 미 대통령은 이란으로부터 제안받은 10개 항목이 종전 협상의 토대가 될 것이라고 밝혔으나, 미국 입장에서는 수용하기 어려운 항목이 포함돼 있어 난항이 예상된다.이란 국영 언론 등에 따르면 이란이 파키스탄을 통해 미국에 제출한 10가지 요구 사항은 ▲이란의 호르무즈 해협에 대한 지속적인 통제 ▲역내 미군 기지 철수 ▲이란과 동맹국에 대한 공격 중단 ▲대이란 1·2차 제재 해제 ▲우라늄 농축 권리 인정 등이다.협상의 관건은 단연 이란이 통제 중인 호르무즈 해협 정상화다. 미국은 이란이 적대 행위를 중단하고 상업용 선박이 통행할 수 있게 호르무즈 해협을 완전히 개방할 것을 요구하고 있다. 이란은 휴전 기간에는 선박 통행을 허용한다면서도 ‘이란군과의 조율’이라는 조건을 내걸며 해협을 계속 통제하겠다는 입장을 내비쳤다. 이란이 미국에 제시한 종전안에는 이란과 오만이 해협을 통과하는 선박에 통행료를 징수한다는 내용도 포함된 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통행과 관련해 “많은 긍정적인 조치들이 있을 것이며, 큰 수익이 만들어질 것”이라면서 “이란은 재건 절차를 시작할 수 있다”고 밝혔는데, 이란의 통행료 제안을 수용할 수 있다는 취지로 풀이된다.우라늄 농축도 핵심 쟁점이다. 미국은 이번 전쟁의 원인이 된 이란의 핵 능력을 해체해야 하며 이란 영토 내 우라늄 농축도 불가하다는 입장이지만, 이란은 우라늄 농축 권리를 고수하고 있다. 그간 미국이 우라늄 농축을 계속해서 문제 삼아 왔다는 점에서 미국이 이란의 주장을 그대로 수용할 가능성은 작아 보인다. 이란이 핵무기 개발을 완전히 포기하지 않은 상태에서 미국이 수년간 이란을 압박하기 위해 부과한 관련 제재를 바로 해제할지도 미지수다.이란의 중동 대리 세력도 협상에 걸림돌이 될 수 있다. 미국은 레바논 헤즈볼라, 예멘의 후티 반군 등에 대한 이란의 지원을 즉각 중단하라고 촉구하지만, 이란 입장에서는 이란 영토 밖에서 적대 세력과 전쟁을 치르는 ‘방어막’을 쉽게 포기할 수 없는 입장이다.양국이 종전안 세부 내용을 두고 줄다리기를 한 채 타협점을 찾지 못하면 휴전이 중단되고 무력 충돌이 재개될 가능성도 있다. 이란이 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하는 것도 수순이다. 다만 양측이 휴전 기간 동안 신뢰를 구축하고 핵심 쟁점에 대한 입장을 좁힌다면 전격 합의를 이룰 가능성도 배제할 수는 없다.