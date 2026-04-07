40만 6771㎞, 가장 먼 곳에서… 맨눈에 달 뒷면 담았다

아르테미스 2호, 56년 만에 새 기록

이미지 확대 가장 먼 우주 닿은 인류… 달의 뒷모습도 품었다 미국 항공우주국(NASA)의 달 탐사선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’가 6일(현지시간) 촬영한 달의 사진에 지구에서 볼 수 없는 달의 뒷면이 육안으로 처음 포착됐다. 사진 속 달의 왼쪽 절반이 뒷면이다. 달의 공전 주기와 자전 주기가 일치해 지구에서는 항상 달의 앞면만 볼 수 있다.

UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 가장 먼 우주 닿은 인류… 달의 뒷모습도 품었다 미국 항공우주국(NASA)의 달 탐사선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’가 6일(현지시간) 촬영한 달의 사진에 지구에서 볼 수 없는 달의 뒷면이 육안으로 처음 포착됐다. 사진 속 달의 왼쪽 절반이 뒷면이다. 달의 공전 주기와 자전 주기가 일치해 지구에서는 항상 달의 앞면만 볼 수 있다.

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이미지 확대 최전선에 선 우주비행사들 지구에서 가장 먼 곳까지 도달한 인류로 기록된 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’ 우주비행사들이 6일(현지시간) 우주선에서 도널드 트럼프 대통령과 통화하고 있다. 왼쪽부터 제레미 핸슨, 크리스티나 코크, 리드 와이즈먼, 빅터 글로버.

미국 항공우주국(NASA) 제공 영상 캡처·AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최전선에 선 우주비행사들 지구에서 가장 먼 곳까지 도달한 인류로 기록된 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’ 우주비행사들이 6일(현지시간) 우주선에서 도널드 트럼프 대통령과 통화하고 있다. 왼쪽부터 제레미 핸슨, 크리스티나 코크, 리드 와이즈먼, 빅터 글로버.

미국 항공우주국(NASA) 제공 영상 캡처·AFP 연합뉴스

2026-04-08 14면

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54년 만에 달을 향해 떠난 미국 항공우주국(NASA)의 유인 탐사선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’가 지구에서 가장 먼 곳에 도달해 인류 최초로 달 뒷면을 육안으로 관찰했다.6일(현지시간) NASA에 따르면 아르테미스 2호의 우주비행사 4명은 이날 오후 7시 2분 지구로부터 약 40만 6771㎞ 떨어진 곳에 도달했다. 이들은 1970년 아폴로 13호가 세운 40만 171㎞를 넘어 역사상 지구로부터 가장 멀리 떨어진 지점을 비행한 인류가 됐다.우주비행사 제레미 핸슨은 “인류가 지구에서 가장 멀리 떨어진 이 순간, 우주 탐사에 앞장섰던 선조들에게 경의를 표한다”면서 “우리가 세운 이 기록이 오래 지속되지 않도록 현세대와 다음 세대가 계속해서 도전해야 하는 것이 무엇보다 중요하다”고 소감을 전했다.아르테미스 2호 우주비행사들은 이날 달 표면을 집중적으로 관찰했다. 우주선 창문 공간이 한정돼 있는 까닭에 4명의 우주비행사는 두 명씩 짝을 지어 관측 임무를 수행했다.아르테미스 2호가 달의 뒤편으로 넘어갈 때 지구 관제팀과의 통신이 일시적으로 끊겼으나 예정대로 약 40분 후 재개됐다. 우주비행사들은 그동안 달 위로 지구가 떠오르는 ‘어스 라이즈’를 목격했고, 운석이 달에 부딪히면서 발생한 여섯 번의 섬광도 관찰했다. 또 관측 후반부에는 우주선과 달, 태양이 일렬로 정렬되며 약 1시간 동안 지속된 일식도 목격했다.우주비행사들은 달 주위를 돌며 분화구와 분지도 관측했다. 이들은 달 표면에서 약 6500㎞ 떨어진 지점에서 맨눈으로 달을 관찰하고 오리엔탈레 분지 등을 카메라에 담았다. 무인 장비가 아닌 사람의 눈으로 달 뒤편을 확인한 건 이번이 처음이다.우주비행사들은 두 개의 분화구에 새 이름도 붙였다. 하나는 우주선의 애칭인 ‘인테그리티’이고, 다른 하나는 2020년 암으로 세상을 떠난 사령관 리드 와이즈먼의 아내의 이름을 딴 ‘캐럴’이다. NASA는 이들이 제안한 이름을 추후 국제천문연맹(IAU)에 제출할 것이라고 밝혔다.도널드 트럼프 대통령은 이날 백악관 오디오 연결을 통해 직접 우주비행사들에게 축하 인사를 건넸다. 트럼프 대통령은 “여러분은 역사를 만들었고, 모든 미국인을 자랑스럽게 해줬다”며 이들을 “현대의 개척자들”이라고 칭했다.임무를 마친 우주비행사들은 지구 귀환길에 올랐다. 이들은 오는 10일 샌디에이고 인근 태평양에 도착할 예정이다.