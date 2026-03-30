미국 지상군 투입 땐 ‘호르무즈 7개 섬’ 유력

트럼프 점령 시나리오는

2026-03-31 14면

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미국이 현재 이란 주변에 해병대와 공수부대 등 7000명 규모의 지상전 병력을 배치한 가운데, 지상군 투입 시 실제로 전개될 작전에 관심이 쏠린다.지상전 타깃으로 가장 자주 언급된 지역은 이란 경제의 ‘생명줄’이자 급소인 하르그섬이다. 미군이 중동 병력을 증원한 이유도 바로 하르그섬 장악을 위한 것이란 게 대체적인 관측이었다.하르그섬은 이란 원유 수출량의 90%를 처리하는 핵심 거점으로, 미국이 실제로 점령한다면 단번에 이란의 경제 ‘숨통’을 끊을 수 있는 최상의 카드다. BBC는 30일 “하르그섬을 장악하면 이란 혁명수비대의 경제적 생명줄이 사실상 차단돼 전쟁 수행 능력을 잃게 된다”고 짚었다.다만 하르그섬은 이란 본토와 가까워 미사일·드론 공격에 취약한데다, 점령에 따른 미군 사상자 발생 등 위험 부담이 큰 선택지다. 더욱이 미군의 하르그섬 점령 구상은 이미 노출돼 이란도 경계 태세를 유지하고 있다.이때문에 일각에서는 하르그섬이 거론된 것은 이란의 경계를 분산하기 위한 목적으로, 실제로는 미군이 주변 도서 장악을 고려하고 있다는 관측이 나온다.주요 공격 대상으로는 호르무즈 해협 북쪽에 있는 케슘섬이 있다. 이 섬은 지하 터널에 미사일과 기뢰, 드론, 해상 운송 방해 장비 등이 보관된 요충지로, 장악시 해협 통항로를 실질적으로 보호할 수 있다. 다만 면적이 약 1450㎢에 달해 현재 미군 병력으로 점령하기에는 무리일 수 있다고 가디언은 짚었다.또다른 공격 대상으로는 해협의 가장 좁은 구간 중심부에 있는 라라크섬이 거론된다. 이 섬은 해협을 통과하는 대형 선박들을 감시할 수 있는 레이더 기지와 벙커가 있는 것으로 알려졌다.이와 관련 CNN은 케슘섬과 라라크섬을 포함해 해협 인근 7개 섬이 실제 공격 대상이 될 수 있다고 보도했다. 지상군 투입에 따른 위험은 있지만, 하르그섬 작전에 비해 유지비용과 피해는 적을 수 있다는 분석이다.아울러 도널드 트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄을 탈취하기 위한 군사 작전도 고려하고 있는 것으로 알려졌다.