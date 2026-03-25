트럼프, 82공수사단 1000여명 중동 투입… 하르그섬 노린다

타협·확전… 어느 길 걸을까

이미지 확대 미사일 주고받는 난타전 언제까지 이란이 자체 제작한 미사일이 24일(현지시간) 테헤란의 한 상설 전시관에 진열돼 있다.

테헤란 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미사일 주고받는 난타전 언제까지 이란이 자체 제작한 미사일이 24일(현지시간) 테헤란의 한 상설 전시관에 진열돼 있다.

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이미지 확대 미사일 주고받는 난타전 언제까지 이스라엘의 공습을 받은 레바논 남부 해안 도시 티르에서 연기가 치솟는 모습.

티르 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미사일 주고받는 난타전 언제까지 이스라엘의 공습을 받은 레바논 남부 해안 도시 티르에서 연기가 치솟는 모습.

티르 AFP 연합뉴스

2026-03-26 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 1000명 이상의 미 육군 82공수사단 소속 병력의 중동지역 투입을 승인했다고 외신들이 24일(현지시간) 보도했다. 이는 이란과 협상을 진행하면서 대규모 지상병 투입도 준비하는 ‘강온 양면전략’으로 풀이된다.중동 파견 명령을 받은 육군 제82공수사단은 전세계 어디든 18시간 안에 배치될 수 있는 신속대응군 소속으로 공중을 통해 낙하산을 타고 신속히 전장에 투입된다. 앞서 제82공수사단 사령부는 이란 전쟁 발발 이후 이달 초 루이지애나주 포트 폴크에서 진행 중이던 훈련을 갑자기 중단해 중동에 파병될 수 있다는 예측을 낳았다.이 부대는 2차 세계대전에서 ‘노르망디 상륙작전’의 성공을 이끌었는데 1944년 당시 작전개시일 전날 낙하산으로 침투해 연합군이 프랑스를 해방시키는 교두보를 확보했다.최근에도 2020년 이란 가셈 솔레이마니 사령관 제거 작전, 2021년 8월 아프가니스탄 철수 작전, 2022년 우크라이나 지원을 위한 동유럽 파병 등에 참여했다. 트럼프 1기 정부에서 드론 공격으로 솔레이마니 사령관을 살해했을 때는 제82공수사단 소속 2800여명이 중동에 배치됐다.이번에는 이란을 타격할 수 있는 사정권에 배치돼 핵심 석유 생산시설인 하르그섬 점령 또는 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 해안선 장악, 고농축 우라늄 수거 작전 등에 나설 것으로 전망된다. 실제 작전이 개시되면 미군이 중동으로 이동배치 중인 지상군 가운데 가장 먼저 투입되는 초기 병력이 된다. 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령의 군사적 선택권 확대를 위한 것이라고 설명했다.한편 공수부대뿐 아니라 수천명의 해병대 병력도 추가로 중동 지역에 배치될 예정이다. CNN 방송은 제11 해병원정대의 배치 일정이 인도·태평양에서 중동 지역으로 변경되면서 앞당겨졌다고 보도했다. 또 일본 오키나와에 본부를 둔 제31 해병원정대와 트리폴리 강습상륙함도 중동에 배치될 예정이라고 덧붙였다.