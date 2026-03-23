“지상군 투입은 재앙… 이란에 인질 주는 셈”

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“지상군 투입은 재앙… 이란에 인질 주는 셈”

임주형 기자
임주형 기자
입력 2026-03-23 18:17
수정 2026-03-23 18:17
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전직 미국 대테러 수장 경고

미국의 대이란 전쟁에 반대하며 사임한 전직 대테러 수장이 미국의 이란 지상군 투입 가능성에 대한 강한 우려를 표명했다.

조 켄트 전 국가대테러센터(NCTC) 소장은 22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와의 인터뷰에서 이란의 원유 수출 거점인 하르그섬 점령 시나리오와 관련해 “재앙이 될 것”이라고 주장했다.

켄트 전 소장은 미군을 하르그섬에 투입하는 것은 “이란이 드론과 미사일 공격을 퍼부을 수 있도록 인질을 넘겨 주는 것과 마찬가지”라고 설명했다. 이어 미군이 향후 몇 주 안에 “중요한 군사적 결정들을 내려야 한다”면서 “지상군 투입은 매우 우려스럽다”고 밝혔다.

미국이 하르그섬 점령에 성공한다면 이란 정권에는 직접적인 타격이지만, 점령 과정에서 대규모의 미군 지상군 병력이 직접적인 교전 위험에 노출될 위험이 있다.

한편 켄트 전 소장은 도널드 트럼프 대통령의 강성 지지층으로 분류됐으나 이란과의 전면전을 반대하면서 사임해 주목받았다.

워싱턴 임주형 특파원
2026-03-24 4면
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