북핵 언급한 나토 총장 “한일 포함 22개국 호르무즈 향해 결집”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

북핵 언급한 나토 총장 “한일 포함 22개국 호르무즈 향해 결집”

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2026-03-23 18:17
수정 2026-03-23 18:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

뤼터 사무총장 “트럼프 노력 지지”

마르크 뤼터 나토(북대서양조약기구) 사무총장은 이란이 사실상 봉쇄한 호르무즈 해협 개방을 위해 한국을 포함한 나토 회원국 등 22개국이 결집할 것이라고 22일(현지시간) 밝혔다.

뤼터 사무총장은 이날 폭스뉴스, CBS 등 미국 방송에 출연해 “도널드 트럼프 미 대통령의 비전에 따라 이란의 핵 능력 확보를 막고 호르무즈 해협을 안전하게 유지하기 위한 노력을 지지한다”고 말했다.

그는 호르무즈 해협 개방에 동참하기로 한 22개국은 대부분 나토 회원국이며 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 아랍에미리트(UAE), 바레인 등이 포함됐다고 설명했다. 이들 국가는 미국과 함께 호르무즈 해협 개방을 위한 작전의 필요성, 시기, 방법 등을 구체적으로 논의하고 있으며 곧 실행될 예정이라고 밝혔다.

특히 뤼터 사무총장은 북한의 핵 개발 사례를 언급하며 “협상이 길어지면 핵 능력을 확보할 수 있는 시점을 놓칠 수 있다”면서 트럼프 대통령의 이란 공격을 지지했다. 그는 북한이 현재 핵 능력을 보유하고 있다고 지적하며 “이란이 미사일 능력과 함께 핵 능력을 갖추게 된다면 세계 안정을 직접적이고 실존적으로 위협할 것”이라고 주장했다.

나토를 ‘종이호랑이’라고 비하한 트럼프 대통령의 불만에 대해서는 “트럼프 대통령과 이번 주 여러 차례 대화를 나눴으며, 긍정적인 진전이 있었다”면서 “22개국이 트럼프 대통령의 요청에 응하고 있으며, 공동 대응이 매우 중요하다”고 강조했다. 뤼터 사무총장은 나토 대응이 느리다는 트럼프 대통령의 비판을 알고 있다고도 했다.

윤창수 전문기자
2026-03-24 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
호르무즈 해협 개방 작전에 참여하는 국가는 몇 개국인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로