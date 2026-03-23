북핵 언급한 나토 총장 “한일 포함 22개국 호르무즈 향해 결집”

뤼터 사무총장 “트럼프 노력 지지”

2026-03-24 4면

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마르크 뤼터 나토(북대서양조약기구) 사무총장은 이란이 사실상 봉쇄한 호르무즈 해협 개방을 위해 한국을 포함한 나토 회원국 등 22개국이 결집할 것이라고 22일(현지시간) 밝혔다.뤼터 사무총장은 이날 폭스뉴스, CBS 등 미국 방송에 출연해 “도널드 트럼프 미 대통령의 비전에 따라 이란의 핵 능력 확보를 막고 호르무즈 해협을 안전하게 유지하기 위한 노력을 지지한다”고 말했다.그는 호르무즈 해협 개방에 동참하기로 한 22개국은 대부분 나토 회원국이며 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 아랍에미리트(UAE), 바레인 등이 포함됐다고 설명했다. 이들 국가는 미국과 함께 호르무즈 해협 개방을 위한 작전의 필요성, 시기, 방법 등을 구체적으로 논의하고 있으며 곧 실행될 예정이라고 밝혔다.특히 뤼터 사무총장은 북한의 핵 개발 사례를 언급하며 “협상이 길어지면 핵 능력을 확보할 수 있는 시점을 놓칠 수 있다”면서 트럼프 대통령의 이란 공격을 지지했다. 그는 북한이 현재 핵 능력을 보유하고 있다고 지적하며 “이란이 미사일 능력과 함께 핵 능력을 갖추게 된다면 세계 안정을 직접적이고 실존적으로 위협할 것”이라고 주장했다.나토를 ‘종이호랑이’라고 비하한 트럼프 대통령의 불만에 대해서는 “트럼프 대통령과 이번 주 여러 차례 대화를 나눴으며, 긍정적인 진전이 있었다”면서 “22개국이 트럼프 대통령의 요청에 응하고 있으며, 공동 대응이 매우 중요하다”고 강조했다. 뤼터 사무총장은 나토 대응이 느리다는 트럼프 대통령의 비판을 알고 있다고도 했다.