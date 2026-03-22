트럼프, 호르무즈 ‘48시간 통첩’

“봉쇄 안 풀면 이란 발전소 초토화”
이란 “‘눈에는 눈’ 넘어 더 큰 보복”
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도널드 트럼프(얼굴) 미국 대통령은 21일(현지시간) 이란을 향해 48시간 안에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면 이란 발전소들을 초토화하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 이같이 밝히며 “미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화할 것”이라고 전했다.
이 발언은 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하는 등 글로벌 에너지 시장이 요동치자 에너지 인프라 공격으로 이란 경제를 몰살하겠다는 ‘최후통첩’을 보낸 것으로 풀이된다. 호르무즈 해협 개방을 위한 대이란 압박을 지속해 온 미국이 실제 공격에 나설 경우 군사적 충돌은 한층 더 격화될 것으로 예상된다. 이에 이란도 “‘눈에는 눈’을 넘어 더 큰 보복에 나서겠다”고 밝혔다.
한편 이란이 4000㎞ 떨어진 인도양 디에고 가르시아 영국·미국 공동 군사기지에 탄도미사일 2발을 발사했다고 외신들이 전했다. 목표물을 맞히지는 못했지만, 사거리를 2000㎞로 제한해 온 이란이 4000㎞급 미사일을 처음 사용하면서 공격 수위를 끌어올렸다는 분석이 나온다. 런던과 파리 등 서유럽 주요 도시가 사정권에 들어갈 수 있다는 의미다.
2026-03-23 1면
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트럼프가 이란에게 호르무즈 해협 완전 개방 기한은?