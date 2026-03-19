“북한, 핵 확장하며 실전 경험 축적…한미일에 위협”

미국 국가정보국 보고서

2026-03-20 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 핵무기 등 전략 무기 프로그램을 확대하고 있으며 우크라이나 전쟁을 통한 실전 경험으로 한국과 미국, 일본에 중대한 위협이 되고 있다고 미 정보당국이 평가했다.미 국가정보국(DNI)은 18일(현지시간) 배포한 ‘2026 연례 위협 평가 보고서’에서 “북한은 미사일과 핵탄두를 포함한 전략 무기 프로그램을 확대하고 있다”며 “대량살상무기(WMD)와 재래식 군사력, 불법 사이버 활동, 비대칭 능력을 사용하겠다는 의지 표출은 미국과 동맹국, 특히 한국과 일본에 중대한 위협이 되고 있다”고 밝혔다.보고서는 또 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원해 이익을 얻었고 북한군의 전투 능력을 향상시켰다고 분석했다. 북한이 2024년 쿠르스크 지역에서 러시아의 전투 작전을 지원하기 위해 1만 1000명 이상의 병력을 파견했으며, 이 기간 러시아에 포탄, 군사장비, 탄도미사일을 제공했다는 사실도 담았다. 다만 “북한은 여전히 미국과 동맹군에 의해 억지된 상태로 남을 것으로 보인다”라고 평가했다.보고서는 북한에 대해 “미국 본토 전역에 도달할 수 있는 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사에 성공했다”며 북한이 중국, 러시아와 함께 향후 5년간 자국 미사일 및 대우주 능력을 지속해서 강화할 것이 거의 확실하다고 지적했다. 털시 개버드 DNI 국장은 이날 연방 상원 정보위원회 청문회에 출석해 “북한 정권이 점점 더 자신감이 늘어나고 있다”면서 “여전히 지역적, 전 세계적으로 우려의 원인”이라고 말했다.한편 보고서는 중국의 대만 침공 가능성과 관련해선 “중국은 현재로선 무력 충돌 없이 대만과의 통일을 위한 여건을 계속 만들어갈 가능성이 높고, 통일을 위한 고정된 시간표를 갖고 있지 않다”고 진단했다.