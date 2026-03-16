‘동맹 경시’에 지친 나토 국민들 “미국보다 중국 더 의지”

주요 회원국 여론조사

2026-03-17 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘동맹 경시’ 행보가 계속되는 가운데 나토(북대서양조약기구) 회원국 국민들이 미국보다 중국을 더 의지할만한 대국으로 보고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.15일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코가 미국·캐나다·영국·프랑스·독일 등 5개국 국민을 대상으로 실시한 조사에 따르면 응답자 절반 이상이 “미국보다 중국이 의지할 만한 강대국”이라고 답했다. 이번 조사는 영국 여론조사 회사 ‘퍼블릭 퍼스트’와 함께 지난 6~9일 5개국 총 1만 289명을 대상으로 실시됐다.조사에 따르면 캐나다 응답자 중 57%가 중국을, 23%가 미국을 각각 꼽았고, 20%는 ‘모르겠다’고 답했다. 또 독일에서는 40%가 중국을, 24%는 미국을 택하는 등 조사 국가들은 미국이 아닌 중국을 더 신뢰했다.아울러 ‘향후 10년 후 미중 가운데 어느 쪽이 세계의 지배적 국가가 될 것으로 예상하느냐’는 질문에서도 응답자의 절반이 중국을 선택했다.구체적으로 독일은 51%, 캐나다 49%, 프랑스 48%, 영국 45%가 미국이 아닌 중국을 10년 뒤 초강대국으로 예상했다.이같은 결과는 지난해 1월 출범한 트럼프 2기 행정부에서 ‘미국 우선주의’를 밀어붙이며 세계 각국과 충돌하고 있는 상황을 반영한 것으로 풀이된다.폴리티코는 “특히 주목할 점은 설문에 참여한 유럽인들은 미국에 대한 의존도를 낮추는 것은 가능하지만 중국에 대한 의존도를 낮추는 것은 더 어렵다고 보고 있다는 점”이라고 분석했다.