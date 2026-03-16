中 ‘美 무역법 조사 항의’ 신경전… 日 “자위대 파견 고려 안 해” 신중

‘참전 압박’ 고민 깊어진 중일

2026-03-17 4면

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이달 중 연이어 미국과의 정상회담이 예정된 중국과 일본이 도널드 트럼프 미 대통령의 ‘호르무즈 참전 압박’이라는 공통의 난제를 놓고 고심하고 있다.미국은 현재 중동 정세를 미중·미일 정상회담의 지렛대로 활용하는 모습이다. 트럼프 대통령은 15일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 전화 인터뷰에서 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 중국의 협조를 압박하며 오는 31일로 예정된 미중 정상회담의 연기 가능성까지 언급했다.이 같은 발언은 프랑스 파리에서 미중 고위급 회동이 진행되는 가운데 나왔다. 중국은 이날 고위급 회동에서 미국의 무역법 301조 조사와 강제노동 조사에 항의하는 등 정상회담을 앞두고 미국과 신경전을 벌였다.중국으로서는 이란과의 전략적 관계를 고려할 때 트럼프 대통령의 중동전쟁 참전 요구를 받아들이기 어렵다는 게 대체적인 시각이다. 트럼프 대통령이 정상회담 압박용으로 중국을 호르무즈 상황에 끌어들이는 것 아니냐는 분석도 나온다.트럼프 대통령과의 대좌를 불과 사흘 앞두고 있는 일본의 고심은 더욱 크다. 오는 19일 예정된 미일 정상회담에서 트럼프 대통령이 다카이치 사나에 총리 면전에서 ‘호르무즈 참전’을 직접 요구할 가능성이 적지 않기 때문이다.일본의 입장은 여전히 신중하다. 다카이치 총리는 16일 참의원 예산위원회에서 호르무즈 해협으로의 일본 함정 파견을 기대한다는 트럼프 대통령 발언과 관련해 “일본 법률의 범위 내에서 일본 관련 선박과 승무원의 생명을 어떻게 지킬 수 있을지, 무엇이 가능한지 검토하고 있다”고 밝혔다. 고이즈미 신지로 방위상은 “현시점에서 자위대 파견은 고려하지 않고 있다”며 더욱 조심스러운 입장을 내놨다.니혼게이자이신문은 미국이 2019년 호르무즈 해협 상선 보호를 위한 ‘호위 연합’을 결성했을 때 일본이 직접 참여 대신 ‘우회 전략’을 택한 사례를 언급하며 이번에도 비슷한 검토가 이뤄질 것이라고 전망했다. 당시 일본은 연합에 참여하지 않고 오만만과 아라비아해 북부 공해에 해상자위대 호위함을 보내 ‘조사·연구’ 명목의 정보 수집 활동을 벌였다.