이란 ‘더 센 하메네이’ 왔다…트럼프 “오래가지 못할 것”

방금 들어온 뉴스

이란 ‘더 센 하메네이’ 왔다…트럼프 “오래가지 못할 것”

임주형 기자
임주형 기자
입력 2026-03-09 17:58
수정 2026-03-09 17:58
새 지도자 ‘차남’ 모즈타바 선출

이미지 확대
이란 최고지도자를 선출하는 전문가회의가 사망한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 선출했다고 밝힌 다음날인 9일(현지시간) 테헤란의 한 스크린에 모즈타바의 사진이 띄워져 있다. ﻿ 테헤란 로이터 연합뉴스
이란 최고지도자를 선출하는 전문가회의가 사망한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 선출했다고 밝힌 다음날인 9일(현지시간) 테헤란의 한 스크린에 모즈타바의 사진이 띄워져 있다. ﻿ 테헤란 로이터 연합뉴스


미국·이스라엘 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자의 후임으로 차남 모즈타바 하메네이(56)가 선출됐다. 이란이 하메네이 못지않은 반미 강경파 아들을 새 지도자로 추대해 결사항전 의지를 보이며 중동 전쟁 장기화 우려가 더욱 커지고 있다.

이란 전문가회의는 8일(현지시간) “긴박한 전쟁 상황과 적들의 직접적인 위협에도 한순간도 주저하지 않았다. 신중하고 포괄적인 심의 끝에 이런 결정을 내렸다”며 새로운 최고지도자 선출 소식을 알렸다. 지난달 28일 하메네이가 사망한 지 8일 만이며, 이란의 이슬람공화국 체제 전환 이후 세 번째 최고지도자 선출이다.

군부 실세인 이란 혁명수비대(IRGC)는 모즈타바에게 ‘완전한 복종’을 맹세했고, 안보 수장인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장도 그를 공개적으로 지지했다.

모즈타바 권력 승계에 강한 거부감을 나타냈던 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 ABC방송과의 인터뷰에서 “미국의 승인을 받지 못한 지도자는 오래 버티지 못할 것”이라고 경고했다. ﻿

워싱턴 임주형 특파원
2026-03-10 1면
위로