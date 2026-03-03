‘에너지 대동맥’ 틀어쥔 이란… “석유 한 방울 못 나간다” 압박

호르무즈 봉쇄로 세계 경제 긴장

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-03-04 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이스라엘과 교전 중인 이란이 세계 원유 수송의 대동맥인 호르무즈 해협을 지나는 선박을 공격하겠다고 위협하고 나섰다. 전 세계 석유 소비량의 약 5분의1이 통과하는 핵심 원유 수송로인 호르무즈 해협 봉쇄에 본격적으로 나선 것으로, ‘세계 경제’를 인질 삼아 미국을 압박하겠다는 의도로 풀이된다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관의 보좌관인 에브라힘 자바리는 2일(현지시간) 이란 반관영 ISNA 통신을 통해 “호르무즈 해협은 폐쇄됐다”면서 “누구든 통과하려 한다면, 혁명수비대와 정규 해군의 영웅들이 그 선박들을 불태울 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것”이라고 덧붙였다.북쪽의 페르시아만과 남쪽의 오만만, 아라비아해를 연결하는 호르무즈 해협은 전 세계 석유 소비량의 약 20%인 하루 2000만 배럴 규모의 원유가 통과하는 전략적 요충지다. 석유수출국기구(OPEC) 회원국인 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 이라크는 원유의 대부분을 이곳을 통해 수출한다. 또 세계 최대 액화천연가스(LNG) 수출국 중 하나인 카타르는 거의 전량의 LNG를 이 해협을 거쳐 보낸다.앞서 이란은 지난달 28일 미·이스라엘의 공습 직후 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 선언하며 ‘글로벌 에너지 동맥’을 차단하고 나섰다. 이후 이란은 해협을 지나려는 민간 선박을 실제로 공격하며 위협 수위를 높였다. 로이터통신은 이번 이란과의 전쟁 발발 이래 최소 4척의 유조선이 공격을 받았고, 선원 1명이 숨졌다고 전했다.국제 에너지 물류는 이미 상당한 타격을 입고 있다. 컨테이너 운송사 오션네트워크익스프레스에 따르면 선박 750여척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있으며 이 중 100여척은 컨테이너선으로 알려졌다.이란이 호르무즈 해협의 선박에 불을 지르겠다는 고강도 메시지를 발신한 가운데 개전 나흘째인 이날도 교전은 이어졌다. 이스라엘군은 이란 수도 테헤란과 레바논 수도 베이루트를 동시에 타격했다. 이스라엘군은 테헤란 내 이란 국영 IRIB 방송 건물을 폭격했다고 발표했다. IRIB 방송은 본부 근처에서 두 차례 폭발이 있었으나 방송국 운영에는 차질이 없다고 밝혔다. 또 베이루트에 있는 헤즈볼라 지휘소와 무기 저장 시설도 타격했다. 이는 전날 이란과 동맹 관계인 헤즈볼라가 이스라엘로 로켓을 발사한 데 따른 보복 공격이었다.이란도 이스라엘을 향해 미사일과 드론을 날리며 보복에 나섰다. 이란은 이날 새벽 텔아비브에 탄도미사일을 발사했다. 이 공격으로 텔아비브 상공에서는 방공망 요격에 따른 것으로 추정되는 폭발음이 들렸다. 이란의 공격은 카타르, UAE, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 주변 국가에서도 보고됐다. 사우디아라비아 수도 리야드에서는 이날 새벽 외교단지에 있는 미국 대사관 인근에서 폭발음이 들리고 화염이 포착됐다. 사우디 국방부 대변인은 두 대의 드론이 미국 대사관을 공격했다고 밝혔다. 또 쿠웨이트 내 미군 아리프잔 기지는 이날 IRGC가 보낸 드론 10대의 공격을 받았다고 이란 언론이 보도했다. 이라크 북부 아르빌 공항 인근 미군 기지를 겨냥한 드론 공격이 발생했다고 현지 경찰은 전했다.호르무즈 해협의 긴장이 고조되면서 소말리아 아덴만 해역에 파병된 청해부대가 호르무즈 해협에 투입될지도 관심이 쏠린다. 당국은 현재까지 호르무즈 해협에 청해부대를 투입하는 방안을 논의하고 있지 않지만, 한국 국적 선박이 나포되거나 공격받을 경우에는 중동 분쟁의 여파가 한국으로까지 넘어오게 된다. 2021년 한국 국적 유조선이 이란 혁명수비대에 나포됐을 때 청해부대가 호르무즈 해협에 급파된 바 있다.