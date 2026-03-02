트럼프 “최대 시한 4~5주” 도박…변수는 경제·여론·탄약 비축량

美, 중동 분쟁 장기 개입 여부는

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 군사작전이 단기적 교전으로 끝날지, 중장기전으로 이어질지 세계의 시선이 집중되고 있다. 사진은 트럼프 대통령이 1일(현지시간) 자신의 자택인 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 워싱턴DC 백악관으로 복귀한 모습.

워싱턴DC AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 군사작전이 단기적 교전으로 끝날지, 중장기전으로 이어질지 세계의 시선이 집중되고 있다. 사진은 트럼프 대통령이 1일(현지시간) 자신의 자택인 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 워싱턴DC 백악관으로 복귀한 모습.

워싱턴DC AP 연합뉴스

2026-03-03 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이스라엘의 대이란 군사 작전으로 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하면서 중동 정세가 혼돈 속에 빠져든 가운데 도널드 트럼프 대통령이 이번 사태에 얼마나 오래 개입할지 주목된다. 미국 국내 경제·정치적 상황을 고려할 때 장기전은 부담이지만, 이란 내부 상황 등에 따라 중동 분쟁에 깊숙이 개입할 가능성도 대두된다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 데일리메일, 뉴욕타임스 등과의 인터뷰에서 이란 공격의 최대 시한을 ‘4~5주’라고 밝혔다. 그는 작전 진행 상황이 “매우 긍정적”이라고도 했다.워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령의 이번 ‘도박’이 장기화할수록 미국 경제에 큰 타격을 미칠 수 있다고 짚었다. 유가 인상을 비롯해 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 해상 운송 차질이 물가 상승으로 이어지면 미국 소비자들의 경제적 부담이 커질 수 있다는 것이다. 이러한 결과는 오는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게는 정치적 리스크가 될 수 있다고 WP는 분석했다.미군 사상자 규모 역시 장기전의 부담 요인이다. 이란 군사 작전으로 현재까지 미군 3명이 사망하고 5명이 중상을 입은 것으로 파악된 가운데 분쟁이 장기화하면 추가 피해가 발생할 수밖에 없고, 미국 내 비판 여론이 높아질 가능성이 있다.미국이 보유한 탄약 비축량도 트럼프 대통령의 선택지를 제한하는 요소다. 월스트리트저널(WSJ)은 중동에서 이란 또는 이란의 대리 세력과의 반복적인 충돌로 인해 미국의 방공 요격 미사일, 토마호크 순항 미사일(TLAM) 등 탄약 비축량이 점차 고갈되고 있다고 짚었다. 또한 일각에서는 분쟁을 장기화하기엔 동맹국의 지원이 부족하다는 지적도 제기된다.결국 이란이 향후 어떤 권력 체제를 구축하느냐가 주요 변수가 될 전망이다. 서방에 우호적인 새 정권이 들어서면 미국이 핵 협상을 재개할 여지가 있지만, 강경파가 권력을 장악하면 트럼프 행정부가 계속해서 군사적 압박을 유지해야 하는 상황에 놓일 수 있다.또 이란의 중동 대리 세력도 변수다. 레바논 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘에 타격을 개시한 가운데 예멘 반군 후티, 시리아 내 친이란 민병대 등이 중동 내 미군 기지와 이스라엘을 향한 보복에 가담하면 분쟁이 장기화할 것으로 전망된다.