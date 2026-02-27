넷플릭스, 워너 인수 철회…파라마운트 ‘승’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

넷플릭스, 워너 인수 철회…파라마운트 ‘승’

안석 기자
안석 기자
입력 2026-02-27 08:51
수정 2026-02-27 08:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
WARNER BROS DIS-M＆A/PARAMOUNT SKYDAN-DOJ
WARNER BROS DIS-M＆A/PARAMOUNT SKYDAN-DOJ 넷플릭스 로고. 로이터 연합뉴스


넷플릭스가 26일(현지시간) 워너브러더스 디스커버리 인수 방침을 철회했다고 AFP통신 등이 26일(현지시간) 밝혔다.

테드 사란도스·그렉 피터스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)는 이날 “파라마운트의 제안에 상응하는 가격으로는 더 이상 가격적으로 매력적이지 않다”며 워너브러더스를 인수하지 않겠다고 밝혔다. 앞서 파라마운트는 주당 30달러에서 주당 31달러로 워너브러더스 인수 가격을 높였고, 넷플릭스가 그 이상 가격으로 인수전에 나서는 것은 실익이 없다고 판단한 것이다.

이번 결정으로 파라마운트가 워너브러더스를 사실상 인수하며 미국 미디어 지형이 다시한번 재편될 것으로 전망된다.

앞서 넷플릭스는 워너브러더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 HBO 맥스를 720억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했지만, 이어 파라마운트가 인수전에 뛰어들며 경쟁이 붙었다.

안석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
넷플릭스가 워너브러더스 인수를 철회한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로