하키팀엔 ‘엄지척’… 민주당엔 ‘삿대질’

올해 동계올림픽에서 캐나다를 꺾고 금메달을 딴 미국 남자 아이스하키 국가대표팀 선수들이 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회에서 열린 도널드 트럼프 대통령 국정연설 현장에 등장하고 있다.
워싱턴DC AP 연합뉴스
“우리나라를 자랑스럽게 만든 승자들입니다. ‘올림픽 금메달’ 남자 아이스하키팀, 들어오세요.”
24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 연방 의회의사당에서 열린 도널드 트럼프 대통령의 집권 2기 첫 국정연설 현장. 트럼프 대통령은 연설 도중 득의양양한 목소리로 최근 동계올림픽에서 캐나다를 누르고 금메달을 딴 미국 남자 아이스하키팀을 소개했다. 하키팀이 금메달을 매고 의사당으로 들어오자 참석자들은 일제히 일어서서 ‘USA, USA’를 연호하며 환대했다. 하키팀의 등장은 이날 연설에서 가장 화기애애한 장면으로 꼽혔다.
트럼프 대통령은 108분간 진행된 이날 국정연설에서 예상대로 자화자찬을 이어갔다. 연설 내내 특유의 쇼맨십을 보여준 트럼프 대통령은 하키팀 선수 이름을 거론하며 엄지를 들어 보였고, 한국전쟁 영웅인 미 해군 전투기 조종사 앨머 로이스 윌리엄스 예비역 대령에게 미 최고 무공훈장인 명예훈장을 수여했다.
반면 민주당을 향해선 손가락으로 가리키며 “부끄러운 줄 알라”, “이 사람들은 미쳤다”고 원색적으로 비난하기도 했다. 민주당 의원들은 이날 대부분 시간 동안 침묵을 지키며 반대 의사를 내보냈다. 트럼프 대통령이 소셜미디어(SNS)에 버락 오바마 부부를 원숭이로 묘사한 영상을 올린 것을 비판하기 위해 ‘흑인은 유인원이 아니다’라는 손팻말을 들었던 앨 그린 민주당 하원의원은 퇴장 조치를 당하기도 했다.
