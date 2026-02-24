멕시코 마약왕, 연인 만나다가 최후

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
멕시코 마약왕, 연인 만나다가 최후

최영권 기자
입력 2026-02-24 18:14
여자친구 추적 끝에 체포 후 사망
외신 “미국 CIA가 중요 정보 제공”

멕시코 정부가 군사 작전으로 마약 카르텔 두목 네메시오 오세게라를 사살한 다음 날인 23일(현지시간) 멕시코시티의 한 거리에 관련 기사가 실린 신문이 진열돼 있다. 멕시코시티 AP 연합뉴스
멕시코 정부가 군사 작전으로 마약 카르텔 두목 네메시오 오세게라를 사살한 다음 날인 23일(현지시간) 멕시코시티의 한 거리에 관련 기사가 실린 신문이 진열돼 있다.
멕시코시티 AP 연합뉴스


멕시코 정부의 군사작전으로 사살된 ‘마약왕’ 네메시오 오세게라(일명 ‘엘 멘초’)가 연인의 행적을 추적당해 최후를 맞은 것으로 드러났다.

리카르도 트레비야 트레호 멕시코 국방장관은 23일(현지시간) “엘 멘초의 연인 중 한명의 측근으로부터 얻은 정보 통해 은신처를 급습하는 작전을 펼쳤다”고 밝혔다고 로이터통신이 전했다. 측근이 엘 멘초의 연인을 두목의 은신처로 데려간다는 사실을 미리 알고 특수부대가 추적해 기습 작전을 펼쳤다는 것이다.

특수부대는 엘 멘초의 연인이 은신처를 떠난 직후 현장을 급습했다. 엘 멘초와 최측근들은 도시 외곽의 숲으로 도주했고, 이후 벌어진 총격전 끝에 그를 붙잡았다. 부상을 입은 엘 멘초는 멕시코시티로 이송 중 사망했다.

또 외신들은 미 중앙정보국(CIA)이 이번 작전에 중요 정보를 제공했다고 전했다. 한 관계자는 CIA가 인적 정보망(휴민트)과 위성 이미지, 도청 등 다양한 정보 수집 수단을 보유하고 있다고 언급해 이들 정보가 멕시코 측에 전달됐음을 시사했다.

엘 멘초는 시날로아 카르텔과 함께 멕시코 양대 마약 밀매 조직으로 꼽히는 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)의 수장이다. 거액의 현상금이 걸린 그는 멕시코와 미국의 추적을 피해 오랜 기간 활동했지만, 결국 연인 문제로 발목이 잡혔다.
최영권 기자
2026-02-25 12면
