“美 건국 250주년 축하금 내라” 해외 기업 압박하는 트럼프 정부

싱가포르·日·홍콩 등에 기부 요청

“각국 대사들 모금액 경쟁 분위기”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령.

AP 연합뉴스

2026-02-19 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 7월 건국 250주년을 맞아 대규모 기념 행사와 이벤트 개최를 예고한 가운데, 미국 해외 공관이 현지 기업에 거액의 기부금을 모으고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.17일(현지시간) 이 매체에 따르면 싱가포르, 일본, 홍콩 등 아시아 지역 미국 대사관과 영사관이 현지 기업 임원들에게 건국 기념일 행사를 위한 기부를 요청했다. 안자니 신하 주싱가포르 미국 대사는 지난 5일 기업 경영자들을 상대로 한 만찬에서 기부를 제안하고, 기념행사로 열릴 로데오 대회와 뉴욕 록펠러 크리스마스트리 점등식 등에 쓰일 예정이라고 설명했다.이미 3500만 달러(약 510억원)를 모금한 것으로 알려진 주일본 미국 대사관은 홋카이도에서 눈꽃 축제를 개최하는 등 현지에서 다양한 기념행사를 열 계획이다. 이 행사에는 도요타와 소프트뱅크를 비롯한 일본 기업들이 주요 후원사로 참여했고, 일부 기업은 100만 달러 이상을 기부한 것으로 전해졌다. 앞서 조지 글래스 주일 미국 대사는 기업 등에 “트럼프 대통령이 내게 일본에서 열리는 기념행사가 미국을 제외한 세계에서 가장 성대한 행사가 되도록 하라는 임무를 맡겼다”는 서한을 보냈다고 한다.미국의 해외 공관이 건국 기념행사를 지원하기 위해 기부금을 받는 건 오랜 전통이지만 올해는 250주년을 앞두고 규모가 더 커졌다.과거 일본과 싱가포르 등에서 근무한 미 국무부 전직 관료는 “내가 기념 행사를 위해 모금한 금액은 최대 20만 달러 정도였다”며 “이번 모금 규모는 과거와 너무나 동떨어져 있다”고 NYT에 말했다. 주베트남 미국 대사를 지낸 테드 오시우스는 “현재 일부 대사들 사이에선 누가 가장 많이 모금할 수 있는지 경쟁하는 분위기”라면서 “이런 모습이 미국의 이미지에 도움이 될지 의문”이라고 지적했다.앞서 트럼프 대통령은 올해 건국 250주년 기념일에 백악관에서 종합격투기 경기를 개최하는 등 다양한 이벤트를 열겠다고 예고했다.