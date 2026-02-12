캐나다 총기난사범, 정신문제 겪던 트랜스젠더 여성

해당 학교 자퇴…왕따 정황 없어

자해 등 관련 경찰 수차례 출동

2026-02-13

캐나다 서부 산골 마을 학교에서 벌어진 총격 사건의 피의자는 정신 건강 문제를 겪은 적이 있는 18세 트랜스젠더 여성인 것으로 확인됐다.11일(현지시간) 로이터통신, CNN 등에 따르면 캐나다 경찰은 전날 브리티시컬럼비아주 텀블러리지에 있는 학교에서 벌어진 총기 난사 사건의 피의자가 제시 반 루트셀라라고 밝혔다. 루트셀라는 4년 전 해당 학교에서 자퇴한 것으로 알려졌다.왕립캐나다기마경찰(RCMP) 소속 드웨인 맥도널드 부청장은 “경찰은 지난 몇 년간 피의자의 정신 건강 문제와 관련해 여러 차례 거주지를 방문한 적이 있다”고 밝혔다. 이어 ﻿가장 최근에 방문한 건 지난해 봄이었으며, 정신 건강과 자해에 대한 우려 때문이었다고 덧붙였다.경찰은 루트셀라가 남성에서 여성으로 성전환했으며, 이를 이유로 학교에서 괴롭힘을 당한 정황은 없다고 설명했다. 경찰은 또한 당초 발표했던 사망자 수를 10명에서 9명으로 정정했다. ﻿