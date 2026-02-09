홍콩 ‘반중 언론인’ 라이 20년 중형

빈과일보 보도로 2019년 시위 지지

홍콩 법원이 국가보안법 위반 혐의로 기소된 반중 언론인 지미 라이에게 징역 20년을 선고했다.홍콩 매체 HK01 등은 웨스트카오룽 법원이 9일 오전 라이에 대해 외국 세력과의 공모 및 선동 혐의 등 총 3개 혐의를 모두 유죄로 인정하고 이같이 형을 결정했다고 이날 보도했다. 징역 20년은 홍콩 국가보안법 위반으로 선고된 사례 중 최장 형량이다.법원은 라이가 2019년 홍콩 시위에서 자신의 국제적 인맥을 활용해 반중 캠페인 단체 ‘SWHK’ 등과 함께 여러 국가를 상대로 중국과 홍콩 정부 및 관료들에 대한 제재를 적극적으로 로비했다고 판단했다. 또 반중 매체 빈과일보를 통해 시민을 선동한 행위가 국가보안법을 위반했다고 봤다.지미 라이는 외국 세력과 공모하고 선동적 자료를 출판해 홍콩 국가보안법을 위반한 혐의 등으로 2020년 12월 구속기소 됐다. 앞서 고등법원은 지난해 12월 라이에 대해 외국 세력과의 공모 등 3개 혐의를 모두 유죄로 판단한 바 있다.CNN은 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 서방 지도자들이 이번 재판을 예의주시하고 있었다며 “라이의 석방을 요구하는 국제적 목소리가 더욱 거세질 가능성이 있다”고 전망했다.의류 브랜드 ‘지오다노’ 창업자인 라이는 천안문 사태 이후 언론사업에 뛰어들어 1995년 빈과일보를 창간했다. 2003년 보안법 반대 시위, 2014년 홍콩 행정장관 직선제 요구 시위를 지지하며 대표적인 반중 매체로 성장한 빈과일보는 중국의 압박으로 2021년 자진 폐간했다.