다카이치 내각, 장기집권 가나

일본 ‘다카이치 사나에 내각’의 장기 집권 가능성을 판가름할 중의원(하원) 선거가 8일 실시됐다.이번 총선은 지난해 10월 취임한 다카이치 총리가 정기국회 첫날인 지난달 23일 중의원을 전격 해산하면서 실시됐다. 중의원 전체 의석수는 지역구 289석과 비례대표 176석을 합한 465석으로, 이번 선거에는 1284명이 출마했다.의회 해산 후 16일 만에 치러진 이번 총선은 전후 가장 짧은 준비 기간을 기록했다. 다카이치 총리는 약 70%에 근접한 지지율을 배경으로 조기 해산 카드를 꺼내 들었다. 예산 편성·조약 비준·총리 지명에서 주도권을 강화하려는 승부수로, 목표는 자민당과 연립 여당 일본유신회의 연립 과반(233석) 확보였다.일본 주요 언론은 다카이치 총리의 높은 인기에 힘입어 자민당이 압승을 거둘 것으로 전망했다. 요미우리신문은 지난 3∼5일 실시한 여론조사 등을 토대로 판세를 분석한 결과 자민당이 의석수를 기존 198석에서 대폭 늘려 ‘절대 안정 다수’ 의석인 261석까지 노릴 수 있다고 전했다. 여기에 유신회 의석수를 합치면 개헌안 발의선이자 참의원(상원)에서 부결된 법안을 재의결할 수 있는 310석을 확보할 수 있을 것으로도 전망됐다.이 같은 여당 우세 전망 속에 이번 선거는 정책 경쟁보다는 다카이치 개인의 인기와 동원력이 부각되는 구도로 전개됐다. 여성 총리라는 신선함과 선명한 보수 메시지, 정권 초기 기대감 등이 복합적으로 작용했다는 평가다.다카이치 총리는 전날 도쿄에서의 마지막 후보 지원 유세에서 “자민당을 지나치게 승리시켜선 안 된다는 말을 들으면 분하다”며 한 표라도 더 얻기 위한 호소를 이어 갔다.이번 선거가 사실상 다카이치 총리의 정치적 구심력을 확인하는 무대로 인식되면서 일부 지역에서는 투표 행렬이 형성됐다. 선거 당일인 이날 눈이 내리는 궂은 날씨에도 참여 열기가 이어졌다. 도쿄 미나토구 니시아자부 고류중학교에서 투표를 마친 한 30대 여성 유권자는 “여성 정치인으로 힘을 내줬으면 좋겠다”며 “정치에는 밝지 않지만 소비세가 내려간다면 반가울 것 같다”고 기대감을 드러냈다.반면 자민당에서 이탈한 공명당과 제1야당이 결합한 중도개혁연합은 존재감 확보에 고심했다. 노다 요시히코 공동대표는 도쿄 이케부쿠로 유세에서 식료품 소비세율 0% 적용을 강조하며 총리 정책을 비판했지만 자민당과의 뚜렷한 차별성이 크게 부각되지 못했다. 선거 막판에는 보수 색채가 강한 정권에 맞서 ‘평화’ 메시지를 전면에 내세웠다.일본 언론들은 여야 대부분이 소비세 감세를 공약으로 제시했지만 효과와 재원, 재정 영향에 대한 구체적 논의는 확산하지 못했다고 지적했다. 총리가 감세를 ‘숙원’이라 언급하면서도 거리 유세에서는 거의 다루지 않았고 재원 논의에도 깊이 들어가지 않았다는 비판도 제기됐다.실제 도쿄신문 분석 기준 ‘감세’ 언급은 3회에 그쳤고 ‘국가 안전보장’(5회), ‘방위력’(4회), ‘개헌’(1회)도 제한적이었다. 반면 ‘투자’(370회)와 ‘적극 재정’(113회)은 집중적으로 등장했다. 우세 흐름 속에서 논쟁 가능성이 큰 의제를 최소화하는 방어형 선거 전략을 펼쳤다는 해석이다.한편 이번 선거 기간 다카이치 총리는 약 1만 2480㎞를 이동하며 홋카이도부터 가고시마까지 23개 광역지자체를 방문해 주요 정당 대표 가운데 가장 긴 이동 거리를 기록했다. 이동 거리 기준 2위는 사회민주당 후쿠시마 미즈호 당수(1만 847㎞), 3위는 노다 공동대표(5715㎞)였다.한편 총무성 집계 기준 6일까지 사전 투표 참여자는 2079만명으로 전체 유권자의 20.09%였다.