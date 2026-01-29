스타머·시진핑 회담… “英·中 장기적이고 안정적 협력”

영국 총리 8년 만에 방중 정상회담

통상부 장관·CEO 등 50여명 동행

40분 약속된 회담 80분간 비공개로

이미지 확대 영국 총리로선 8년 만에 중국을 방문한 키어 스타머(왼쪽) 영국 총리가 29일 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 만나 회담에 앞서 악수하고 있다.

2026-01-30 12면

영국 총리로선 8년 만에 중국을 방문한 키어 스타머 총리가 29일 시진핑 중국 국가주석과 회담을 가졌다. 도널드 트럼프 대통령 취임 후 나란히 대미외교에서 어려움을 겪고 있는 두 정상은 장기적이고 안정적인 협력관계를 약속했다.스타머 총리는 이날 시 주석과 정상회담 뒤 “영국과 중국은 장기적이고 일관되며 포괄적인 전략적 동반자 관계가 되어야 한다는 점을 오랫동안 분명히 해왔다”고 말했다고 AP통신이 보도했다. 그는 “중국은 글로벌 무대에서 중요한 행위자”라며 “우리가 협력할 기회를 식별하는 동시에 의견이 일치하지 않는 분야에 대해서도 의미 있는 대화를 나눌 수 있도록 보다 정교한 관계를 구축하는 것이 중요하다”고 말했다. 당초 예정된 회담 시간은 40분이었으나 실제로는 1시간 20분 동안 진행됐다고 가디언은 전했다.시 주석은 “복잡하게 뒤얽힌 현재 국제정세에서 유엔 안전보장이사회 상임이사국이자 주요 글로벌 경제국인 양국이 대화와 협력을 강화해야 한다”며 중영 관계가 새로운 국면을 맞이했다고 강조했다.그간 중영관계는 중국의 홍콩 탄압, 우크라이나 전쟁 등으로 악화 일로를 걸어왔다. 영 정부가 수년간 보류 끝에 최근 승인한 런던 초대형 중국 대사관 계획의 경우도 수도 한복판에 ‘간첩 요새’를 짓는 것이라는 비판이 제기될만큼 중국에 대한 영국 내 시각은 부정적이었다.하지만 스타머 총리는 대중관계 개선을 통한 ‘실용외교’로 자국 경제의 활로를 모색하는 모습이다. 이번 방중에는 피터 카일 기업통상부 장관, 루시 리그비 재무부 경제 담당 부장관과 50명 이상의 영국 주요 기업 최고경영자(CEO)들이 동행했다고 AP는 전했다.반면 중국에게 영국은 10대 교역국 밖 국가이지만, 미·유럽간 긴장이 고조된 시기에 미국의 ‘혈맹’과 가까워질 기회를 잡았다고 가디언은 평가했다. 최근 트럼프 대통령은 영국이 인도양 차고스 제도를 모리셔스에 반환한 결정을 두고 비아냥 섞인 비난을 퍼붓기도 했다.